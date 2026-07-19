https://news.day.az/politics/1847909.html Азербайджан и Узбекистан могут стать драйверами развития ОТГ - Ранохон Турсунова для Day.Az Президент Ильхам Алиев отметил, что сотрудничество со странами Центральной Азии занимает важное место во внешней политике Азербайджана. Какие направления экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном Вы считаете наиболее перспективными в ближайшие годы?

Азербайджан и Узбекистан могут стать драйверами развития ОТГ - Ранохон Турсунова для Day.Az

Политика, 19 июля 2026 17:15 (UTC +04:00) 5 779
Азербайджан и Узбекистан могут стать драйверами развития ОТГ

Азербайджан и Узбекистан могут стать драйверами развития Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в беседе с Day.Az сказала доктор исторических наук, профессор кафедры "Политология" Университета мировой экономики и дипломатии г. Ташкент (Узбекистан) Ранохон Турсунова.

"Важность взаимной поддержки и интеграции в рамках тюркского мира полностью соответствует стремлениям Узбекистана к укреплению братских связей и углублению сотрудничества со странами-членами ОТГ. В контексте ОТГ Азербайджан и Узбекистан, обладая значительным совместным потенциалом, могли бы выступить с рядом новых и прорывных инициатив, направленных на укрепление единства и повышение эффективности нашей организации. Хотелось бы выделить некоторые из наиболее перспективных направлений.

Это прежде всего создание Тюркской платформы для устойчивого развития. Формирование единой платформы, будет направлена на разработку и реализацию совместных проектов в области зеленой экономики, возобновляемых источников энергии, управления водными ресурсами и борьбы с изменением климата. Учитывая специфику наших регионов, эти вопросы имеют стратегическое значение", - сказала она.

По ее словам, в этой связи Азербайджан и Узбекистан могли бы работать над совместной стратегией по развитию "зеленого" транзита в рамках Среднего коридора.

"Кроме того, они могли бы инициировать создание Тюркского климатического фонда для финансирования совместных проектов в области адаптации к изменению климата и развития ВИЭ. Для этого необходимо разработать единые стандарты и протоколы для экологически безопасного ведения сельского хозяйства и промышленного производства. Другой инициативой является учреждение Тюркской академии цифровых технологий и инноваций. Создание научно-образовательного и исследовательского центра, фокус которого будет направлен на разработку и внедрение передовых цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности, а также на подготовку высококвалифицированных кадров в указанных сферах. В данном направлении Азербайджан и Узбекистан могли бы объединить свои усилия в разработке единой цифровой повестки дня для стран ОТГ; стать сооснователями и основными инвесторами данной академии, привлекая к участию другие страны-члены, а также инициировать совместные программы стажировок и обмена для IT-специалистов и исследователей", - сказала Турсунова.

Профессор отметила, что еще одной инициативой является формирование Тюркского инвестиционного и торгового партнерства (ТИТП), сутью которого является создание специализированного механизма, направленного на стимулирование прямых инвестиций между странами ОТГ, упрощение товарно-денежного обмена, а также продвижение продукции наших стран на мировых рынках.

"В указанном направлении Азербайджан и Узбекистан могли бы стать ядром и движущей силой в создании данного партнерства. Кроме того, страны могут разработать дорожную карту по снятию торговых барьеров и унификации таможенных процедур. А также выступить с инициативой создания единого реестра инвестиционных проектов стран ОТГ и организации регулярных бизнес-форумов.

Нельзя не указать на инициативу развития Тюркской культурной и языковой интеграции с целью укрепления культурных и языковых связей через совместные образовательные, научно-исследовательские и культурные программы, направленные на сохранение и популяризацию общего наследия. Наши республики имеют возможность инициировать создание Тюркского образовательного хаба, где могли бы предлагаться программы изучения языков, истории и культуры тюркских народов. А также предложить совместную разработку учебных материалов по истории и литературе тюркских народов и поддержать создание совместных теле- и радиоканалов, ориентированных на трансляцию культурного контента стран ОТГ", - сказала профессор.

Турсунова подчеркнула, что особую актуальность имеет инициатива сотрудничества в сфере безопасности и противодействия современным вызовам, с целью объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, киберугрозами, а также в укреплении региональной безопасности.

"Азербайджан и Узбекистан вполне в состоянии в рамках ОТГ инициировать разработку совместных стратегий по противодействию гибридным угрозам. Востребована инициатива создания Тюркского центра по обмену информацией о потенциальных угрозах безопасности, а также проводить совместные учения силовых структур.

Выступление с такими комплексными и взаимосвязанными инициативами позволит Азербайджану и Узбекистану не только укрепить двусторонние отношения, но и внести существенный вклад в развитие Организации тюркских государств, сделав ее более динамичной, эффективной и влиятельной на международной арене. Взаимная поддержка и интеграция - это не просто слова, а путь к общему процветанию и безопасности тюркского мира", - добавила она. 

По ее мнению, Азербайджан и Узбекистан имеют крепкие исторические, культурные и экономические связи, которые создают прекрасную основу для дальнейшего развития партнерства. Исходя из текущих тенденций и нашего взаимного потенциала, можно выделить следующие наиболее перспективные направления экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в ближайшие годы.

"В первую очередь, это транспорт, логистика и инфраструктура. Развитие Среднего коридора является ключевым направлением. Совместные инвестиции в портовую, железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, создание современных логистических центров и упрощение процедур пересечения границ - все это будет способствовать росту транзитного потенциала обоих государств. Это способствует созданию совместных предприятий по управлению транспортными коридорами, прокладке новых железнодорожных веток, модернизации морских портов на Каспии, строительству логистических хабов. Учитывая значительную роль Каспийского моря, азербайджанская сторона имеет большой опыт в судостроении. Узбекистан, со своей стороны, нуждается в надежном флоте для Каспийского транзита. В перспективе можно ожидать совместное строительство судов, ремонт и модернизацию каспийского флота, создание сервисных центров", - сказала Турсунова.

Профессор считает, что одним из важных направлений сотрудничества является энергетика, особенно возобновляемые источники энергии, так как обе страны имеют большой потенциал в области солнечной и ветровой энергетики. А совместные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций, обмен технологиями, создадут мощности для экспорта "зеленой" энергии.

"Кроме того, Азербайджан является крупным игроком в нефтегазовом секторе. Узбекистан также имеет значительные запасы углеводородов. Это способствует созданию совместных геологоразведочных работ, обмену опытом в области добычи и переработки, модернизации существующих мощностей, а далее возможному участию в переработке и транспортировке нефти и газа.

Еще одним направлением является сельское хозяйство и переработка. Так, Узбекистан обладает значительным потенциалом в производстве овощей, фруктов, хлопка. А Азербайджан - важный рынок сбыта, а также страна с развитой системой переработки. Рассматриваемые совместные сельскохозяйственные проекты, создание агропромышленных кластеров, строительство современных перерабатывающих предприятий (сушка, консервация, заморозка), экспорт узбекской сельхозпродукции в Азербайджан и далее в третьи страны весьма перспективны и имеют практическое значение", - сказала профессор.

По мнению Турсуновой, еще одним перспективным направлением сотрудничества является легкая промышленность и текстиль, так как Узбекистан - один из мировых лидеров по производству хлопка и имеет развитую текстильную промышленность, а Азербайджан испытывает потребность в данной продукции.

"Необходимо также указать такое перспективное направление сотрудничества как туризм, так как обе страны обладают богатым культурно-историческим наследием и привлекательными природными объектами, что может способствовать формированию единых туристических пакетов, которые охватывали бы достопримечательности Азербайджана и Узбекистана.

Можно также отметить промышленную кооперацию, особенно в машиностроении, фармацевтике, а также инвестиции, через создание благоприятного инвестиционного климата, предоставление налоговых льгот и гарантий для инвесторов из обеих стран.

Перечисленные направления экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном является взаимовыгодным процессом. Реализация потенциала в вышеуказанных сферах не только принесет значительные экономические дивиденды обеим странам, но и будет способствовать укреплению региональной стабильности и процветания. Республика Узбекистан готова к активному диалогу и реализации совместных проектов с Азербайджанской Республикой", - добавила она. 

Али Гасымов

Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#РАНОХОН ТУРСУНОВА
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 18:29 (UTC+04), Культура 142
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 18:15 (UTC+04), Спорт 1 650
Zeytunla başlayan, musiqi ilə davam edən gün - FOTO 18:09 (UTC+04), Azərbaycanca 251
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 301
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 18:00 (UTC+04), В мире 3 285
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 17:49 (UTC+04), В мире 384
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 333
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 17:41 (UTC+04), В мире 343
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 17:36 (UTC+04), Спорт 355
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 17:25 (UTC+04), В мире 334
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 17:13 (UTC+04), Культура 393
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 17:01 (UTC+04), Туризм 387
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 397
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 394
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 432
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 16:32 (UTC+04), Политика 491
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 508
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 16:25 (UTC+04), В мире 432
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 16:12 (UTC+04), Культура 419
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 16:00 (UTC+04), Политика 7 761
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 452
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 15:43 (UTC+04), В мире 526
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 15:29 (UTC+04), В мире 566
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 500
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 15:12 (UTC+04), Спорт 490
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 514
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 14:59 (UTC+04), Общество 490
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 14:44 (UTC+04), Культура 448
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 513
В Китае нашли необычное существо без глаз 14:29 (UTC+04), Это интересно 490
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 496
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 14:15 (UTC+04), В мире 520
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 533
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 14:00 (UTC+04), Политика 6 289
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 520
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 13:39 (UTC+04), Общество 545
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 13:30 (UTC+04), Общество 6 237
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 526
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 13:18 (UTC+04), Общество 609
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 13:12 (UTC+04), Общество 547
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 13:00 (UTC+04), Политика 5 652
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 12:58 (UTC+04), Общество 630
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 562
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 12:48 (UTC+04), В мире 574
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 12:35 (UTC+04), В мире 577
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 518
Роналду установил рекорд по доходам среди действующих спортсменов 12:22 (UTC+04), Спорт 514
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 12:10 (UTC+04), Политика 625
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 12:06 (UTC+04), Общество 503
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 623
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 11:45 (UTC+04), В мире 6 294
В Баку произошла массовая драка 11:37 (UTC+04), Общество 648
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 11:30 (UTC+04), В мире 753
Дорожная полиция обратилась к водителям 11:16 (UTC+04), Общество 506
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 11:05 (UTC+04), Спорт 728
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 557
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 10:52 (UTC+04), Экономика 603
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 10:40 (UTC+04), Политика 582
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 559
Азербайджанская нефть выросла в цене 10:32 (UTC+04), Экономика 869
Предупреждение для водителей - 24 октября... 10:26 (UTC+04), Общество 581
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 512
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 550
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 10:09 (UTC+04), Общество 513
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 10:00 (UTC+04), Политика 7 187
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 09:43 (UTC+04), В мире 629
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 09:36 (UTC+04), Спорт 7 341
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 09:33 (UTC+04), Это интересно 569
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 09:25 (UTC+04), В мире 6 983
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 09:21 (UTC+04), Общество 890
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 562
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 09:14 (UTC+04), В мире 656
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 633
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 09:00 (UTC+04), Спорт 940
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 08:38 (UTC+04), Общество 778
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 08:21 (UTC+04), В мире 1 088
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 08:00 (UTC+04), Политика 5 700
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 06:26 (UTC+04), Спорт 1 325
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 04:24 (UTC+04), Это интересно 609
В США планируют клонировать собак - Причина 03:31 (UTC+04), В мире 808
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 02:18 (UTC+04), Это интересно 721
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 01:20 (UTC+04), Это интересно 834
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 01:10 (UTC+04), Политика 1 031
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 00:39 (UTC+04), В мире 859
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 00:18 (UTC+04), Спорт 2 118
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 777
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 963
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 940
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 718
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 319
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 697
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 268
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 868
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 674
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 452
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 853
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 870
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 2 094
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 5 847
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 374
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 889
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 878
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 5 657
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 661
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 923
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 887
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 2 835
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 464
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 5 973
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 521
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 932
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 022
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 778
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 694
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 995
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 930
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 739
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 6 036
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 3 017
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 655
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 887
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 265
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 901
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 847
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 869
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 064
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 939
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 640
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 2 924
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 911
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 261
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 864
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 909
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 918
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 948
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 918
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 902
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 207
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 939
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 702
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 395
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 2 993
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 891
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 627
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 896
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 051
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 983
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 620
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 315
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 290
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 2 556
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 602
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 032
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 963
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 714
Стрельба в Париже: есть погибший и раненые - ВИДЕО 23 октября 14:44 (UTC+04), В мире 3 489
В Черном море затонуло судно с гражданами Азербайджана на борту: есть погибший и пропавшие - ВИДЕО 23 октября 14:40 (UTC+04), Общество 5 868
В Азербайджане подготовлен новый законопроект в агросфере 23 октября 14:23 (UTC+04), Экономика 967
Президент Ильхам Алиев поздравил народного художника Фархада Халилова 23 октября 14:20 (UTC+04), Официальная хроника 617
CINEMO из 46 стран - в Баку наградили авторов лучших фильмов, снятых на мобильный телефон - ФОТО 23 октября 14:17 (UTC+04), Культура 622
Индия поблагодарила Азербайджан 23 октября 14:01 (UTC+04), Политика 5 539
Глава МИД Индии заявил об интересе компаний к энергосектору Азербайджана 23 октября 13:54 (UTC+04), Политика 978
Азербайджанский национальный музей искусств представил свой опыт на международной конференции в Беларуси - ФОТО 23 октября 13:45 (UTC+04), Культура 762
Азербайджан и Индия обсудили нормализацию армяно-азербайджанского конфликта 23 октября 13:41 (UTC+04), Политика 1 010
В Азербайджане введут новый порядок закупок для госпредприятий 23 октября 13:39 (UTC+04), Экономика 1 026
В последние годы между Азербайджаном и Индией существовали разногласия - Джейхун Байрамов 23 октября 13:36 (UTC+04), Политика 1 025
Полиция Дубая пополнила автопарк китайским внедорожником 23 октября 13:35 (UTC+04), Автоновости 655
В Турции произошел взрыв на шахте, есть погибшие - ВИДЕО 23 октября 13:32 (UTC+04), В мире 3 781
Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана 23 октября 13:24 (UTC+04), Политика 3 650
Хафиз Исмаилбейли вновь назначен аудитором Счетной палаты 23 октября 13:18 (UTC+04), Общество 676
В Азербайджане подготовили новые правила для офицеров 23 октября 13:05 (UTC+04), Общество 787
Команды Новой Каледонии и Французской Полинезии примут участие в FIFA U-15 в Баку - ФОТО 23 октября 12:58 (UTC+04), Спорт 658
Азербайджан сохранил 24-е место в рейтинге УЕФА 23 октября 12:50 (UTC+04), Спорт 657
Ибада Гусейнова задержали в Грузии? 23 октября 12:45 (UTC+04), Общество 2 934
Президент Ильхам Алиев вручил Фархаду Халилову орден «Истиглал» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 12:44 (UTC+04), Официальная хроника 8 162
Народный художник Азербайджана Фархад Халилов награжден орденом «Истиглал» 23 октября 12:36 (UTC+04), Официальная хроника 681
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 23 октября 12:34 (UTC+04), Общество 1 776
В Баку появится новая станция метро 23 октября 12:25 (UTC+04), Общество 10 892
Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 627
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 676
Телеканал Xəzər показал документальный фильм, посвященный генералу Арифу Гейдарову - ВИДЕО 23 октября 12:16 (UTC+04), Политика 8 721
В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 828
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 096
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 668
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 000
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 670
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 603
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 781
Хорошая новость для миллионов жителей Азербайджана 23 октября 11:21 (UTC+04), Общество 8 007
На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 627
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 4 126
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Индии - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 11:13 (UTC+04), Официальная хроника 12 344
PASHA Bank организовал обсуждение возможностей поддержки импортно-экспортных операций малого и среднего бизнеса 23 октября 11:10 (UTC+04), Экономика 1 141
Могут ли в школах ограничить доступ к другим соцсетям? 23 октября 11:04 (UTC+04), Общество 705
İlkin ödənişsiz ev sahibi olmaq mümkündürmü? - Yeni qaydalar fürsət YARADIR - VİDEO 23 октября 10:53 (UTC+04), Azərbaycanca 1 096
В Ханкенди проходит международный форум по цифровой аналитике 23 октября 10:50 (UTC+04), Общество 3 387
Сыну Кочаряна продлили арест 23 октября 10:43 (UTC+04), В мире 1 088
Еще новости