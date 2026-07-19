Азербайджан и Узбекистан могут стать драйверами развития ОТГ - Ранохон Турсунова для Day.Az

Азербайджан и Узбекистан могут стать драйверами развития Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в беседе с Day.Az сказала доктор исторических наук, профессор кафедры "Политология" Университета мировой экономики и дипломатии г. Ташкент (Узбекистан) Ранохон Турсунова.

"Важность взаимной поддержки и интеграции в рамках тюркского мира полностью соответствует стремлениям Узбекистана к укреплению братских связей и углублению сотрудничества со странами-членами ОТГ. В контексте ОТГ Азербайджан и Узбекистан, обладая значительным совместным потенциалом, могли бы выступить с рядом новых и прорывных инициатив, направленных на укрепление единства и повышение эффективности нашей организации. Хотелось бы выделить некоторые из наиболее перспективных направлений.

Это прежде всего создание Тюркской платформы для устойчивого развития. Формирование единой платформы, будет направлена на разработку и реализацию совместных проектов в области зеленой экономики, возобновляемых источников энергии, управления водными ресурсами и борьбы с изменением климата. Учитывая специфику наших регионов, эти вопросы имеют стратегическое значение", - сказала она.

По ее словам, в этой связи Азербайджан и Узбекистан могли бы работать над совместной стратегией по развитию "зеленого" транзита в рамках Среднего коридора.

"Кроме того, они могли бы инициировать создание Тюркского климатического фонда для финансирования совместных проектов в области адаптации к изменению климата и развития ВИЭ. Для этого необходимо разработать единые стандарты и протоколы для экологически безопасного ведения сельского хозяйства и промышленного производства. Другой инициативой является учреждение Тюркской академии цифровых технологий и инноваций. Создание научно-образовательного и исследовательского центра, фокус которого будет направлен на разработку и внедрение передовых цифровых технологий, искусственного интеллекта, кибербезопасности, а также на подготовку высококвалифицированных кадров в указанных сферах. В данном направлении Азербайджан и Узбекистан могли бы объединить свои усилия в разработке единой цифровой повестки дня для стран ОТГ; стать сооснователями и основными инвесторами данной академии, привлекая к участию другие страны-члены, а также инициировать совместные программы стажировок и обмена для IT-специалистов и исследователей", - сказала Турсунова.

Профессор отметила, что еще одной инициативой является формирование Тюркского инвестиционного и торгового партнерства (ТИТП), сутью которого является создание специализированного механизма, направленного на стимулирование прямых инвестиций между странами ОТГ, упрощение товарно-денежного обмена, а также продвижение продукции наших стран на мировых рынках.

"В указанном направлении Азербайджан и Узбекистан могли бы стать ядром и движущей силой в создании данного партнерства. Кроме того, страны могут разработать дорожную карту по снятию торговых барьеров и унификации таможенных процедур. А также выступить с инициативой создания единого реестра инвестиционных проектов стран ОТГ и организации регулярных бизнес-форумов.

Нельзя не указать на инициативу развития Тюркской культурной и языковой интеграции с целью укрепления культурных и языковых связей через совместные образовательные, научно-исследовательские и культурные программы, направленные на сохранение и популяризацию общего наследия. Наши республики имеют возможность инициировать создание Тюркского образовательного хаба, где могли бы предлагаться программы изучения языков, истории и культуры тюркских народов. А также предложить совместную разработку учебных материалов по истории и литературе тюркских народов и поддержать создание совместных теле- и радиоканалов, ориентированных на трансляцию культурного контента стран ОТГ", - сказала профессор.

Турсунова подчеркнула, что особую актуальность имеет инициатива сотрудничества в сфере безопасности и противодействия современным вызовам, с целью объединения усилий в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, киберугрозами, а также в укреплении региональной безопасности.

"Азербайджан и Узбекистан вполне в состоянии в рамках ОТГ инициировать разработку совместных стратегий по противодействию гибридным угрозам. Востребована инициатива создания Тюркского центра по обмену информацией о потенциальных угрозах безопасности, а также проводить совместные учения силовых структур.

Выступление с такими комплексными и взаимосвязанными инициативами позволит Азербайджану и Узбекистану не только укрепить двусторонние отношения, но и внести существенный вклад в развитие Организации тюркских государств, сделав ее более динамичной, эффективной и влиятельной на международной арене. Взаимная поддержка и интеграция - это не просто слова, а путь к общему процветанию и безопасности тюркского мира", - добавила она.

По ее мнению, Азербайджан и Узбекистан имеют крепкие исторические, культурные и экономические связи, которые создают прекрасную основу для дальнейшего развития партнерства. Исходя из текущих тенденций и нашего взаимного потенциала, можно выделить следующие наиболее перспективные направления экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном в ближайшие годы.

"В первую очередь, это транспорт, логистика и инфраструктура. Развитие Среднего коридора является ключевым направлением. Совместные инвестиции в портовую, железнодорожную и автомобильную инфраструктуру, создание современных логистических центров и упрощение процедур пересечения границ - все это будет способствовать росту транзитного потенциала обоих государств. Это способствует созданию совместных предприятий по управлению транспортными коридорами, прокладке новых железнодорожных веток, модернизации морских портов на Каспии, строительству логистических хабов. Учитывая значительную роль Каспийского моря, азербайджанская сторона имеет большой опыт в судостроении. Узбекистан, со своей стороны, нуждается в надежном флоте для Каспийского транзита. В перспективе можно ожидать совместное строительство судов, ремонт и модернизацию каспийского флота, создание сервисных центров", - сказала Турсунова.

Профессор считает, что одним из важных направлений сотрудничества является энергетика, особенно возобновляемые источники энергии, так как обе страны имеют большой потенциал в области солнечной и ветровой энергетики. А совместные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций, обмен технологиями, создадут мощности для экспорта "зеленой" энергии.

"Кроме того, Азербайджан является крупным игроком в нефтегазовом секторе. Узбекистан также имеет значительные запасы углеводородов. Это способствует созданию совместных геологоразведочных работ, обмену опытом в области добычи и переработки, модернизации существующих мощностей, а далее возможному участию в переработке и транспортировке нефти и газа.

Еще одним направлением является сельское хозяйство и переработка. Так, Узбекистан обладает значительным потенциалом в производстве овощей, фруктов, хлопка. А Азербайджан - важный рынок сбыта, а также страна с развитой системой переработки. Рассматриваемые совместные сельскохозяйственные проекты, создание агропромышленных кластеров, строительство современных перерабатывающих предприятий (сушка, консервация, заморозка), экспорт узбекской сельхозпродукции в Азербайджан и далее в третьи страны весьма перспективны и имеют практическое значение", - сказала профессор.

По мнению Турсуновой, еще одним перспективным направлением сотрудничества является легкая промышленность и текстиль, так как Узбекистан - один из мировых лидеров по производству хлопка и имеет развитую текстильную промышленность, а Азербайджан испытывает потребность в данной продукции.

"Необходимо также указать такое перспективное направление сотрудничества как туризм, так как обе страны обладают богатым культурно-историческим наследием и привлекательными природными объектами, что может способствовать формированию единых туристических пакетов, которые охватывали бы достопримечательности Азербайджана и Узбекистана.

Можно также отметить промышленную кооперацию, особенно в машиностроении, фармацевтике, а также инвестиции, через создание благоприятного инвестиционного климата, предоставление налоговых льгот и гарантий для инвесторов из обеих стран.

Перечисленные направления экономического, инвестиционного и промышленного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном является взаимовыгодным процессом. Реализация потенциала в вышеуказанных сферах не только принесет значительные экономические дивиденды обеим странам, но и будет способствовать укреплению региональной стабильности и процветания. Республика Узбекистан готова к активному диалогу и реализации совместных проектов с Азербайджанской Республикой", - добавила она.

Али Гасымов