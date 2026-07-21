https://news.day.az/politics/1849371.html Экономические интересы Германии и Азербайджана пострадали от последствий крупных войн - Канцлер Политическая безопасность и экономические интересы Германии и Азербайджана в значительной степени пострадали от крупных войн. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.
Экономические интересы Германии и Азербайджана пострадали от последствий крупных войн - Канцлер
Политическая безопасность и экономические интересы Германии и Азербайджана в значительной степени пострадали от крупных войн.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.
Он сказал, что, несмотря на то, что эти войны по отдельности отличаются друг от друга, мы выступаем за решение их путем переговоров.
"Здесь мы убедились, что только в этом случае, в итоге можно достичь прочного мира, безопасности и стабильности", - подчеркнул Канцлер.
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