https://news.day.az/politics/1849374.html Германо-азербайджанские отношения развиваются очень динамично - Фридрих Мерц Рад, что отношения между Германией и Азербайджаном развиваются очень динамично. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.
Германо-азербайджанские отношения развиваются очень динамично - Фридрих Мерц
Рад, что отношения между Германией и Азербайджаном развиваются очень динамично.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.
По его словам, обеспечение еще большей стабильности в регионе создает новые возможности для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.
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