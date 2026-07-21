Германо-азербайджанские отношения развиваются очень динамично - Фридрих Мерц

Рад, что отношения между Германией и Азербайджаном развиваются очень динамично.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции с Президентом Ильхамом Алиевым.

По его словам, обеспечение еще большей стабильности в регионе создает новые возможности для дальнейшего укрепления экономического сотрудничества между двумя странами.