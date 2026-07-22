Дагбеи Исмаилов подчеркнул значение азербайджанских медиа для защиты национальных интересов

Азербайджанские медиа сегодня выполняют важную миссию не только по распространению информации, но и по защите национальных интересов, доведению исторических реалий до общественности и международного сообщества.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, об этом сказал председатель Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа (MEDİA) Дагбеи Исмаилов в своем выступлении на мероприятии MEDİA, посвященном Дню национальной прессы, передает Day.Az.

Он отметил, что газета "Экинчи", начавшая издаваться в конце XIX века, вызвала большой интерес и резонанс не только в Азербайджане, но и на всем Кавказе. Было подчеркнуто, что к просветительской миссии, начатой по инициативе выдающегося ученого Гасан бека Зардаби, присоединились передовые интеллектуалы того времени, и благодаря их совместным усилиям газета за короткий срок превратилась в важную трибуну пропаганды национального пробуждения и просвещения.

Д. Исмаилов подчеркнул, что хотя газета "Экинчи", вышедшая в свет всего в 56 номерах, просуществовала недолго, она оставила неизгладимый след в истории азербайджанской национальной печати. По его словам, национальная пресса прошла долгий и славный путь развития, успешно преодолев различные общественно-политические испытания, и достигла сегодняшнего этапа развития.

Председатель Наблюдательного совета MEDİA отметил особые заслуги в развитии прессы великого лидера Гейдара Алиева. По его словам, после возвращения великого лидера к руководству страной были предприняты последовательные шаги по обеспечению свободы слова и печати в стране, формированию профессиональных медиа, а отмена цензуры в 1998 году заложила основу нового этапа в развитии национальной печати. Он подчеркнул, что это внимание и забота о национальной прессе и журналистах продолжаются Президентом Ильхамом Алиевым. Д. Исмаилов добавил, что в стране осуществляются последовательные реформы в направлении развития медиа. "Сегодня наша национальная пресса более тесно интегрирована в глобальное информационное пространство и стала неотъемлемой частью современной медиасреды", - сказал он.

Д. Исмаилов обратил внимание на то, что азербайджанские медиа в период 44-дневной Отечественной войны достойно выполнили задачу, возложенную на них на информационном фронте, сыграв важную роль в доведении оперативной и объективной информации до общественности, в борьбе с дезинформацией и доведении реалий до международного сообщества.

Он отметил, что сегодня национальная пресса вносит важный вклад в доведение до мировой общественности информации о мирной повестке страны, восстановительно-созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, и программе Великого возвращения.

Д. Исмаилов подчеркнул, что стремительные изменения, происходящие в современном информационном пространстве, обусловили необходимость совершенствования законодательства в сфере медиа. По его словам, принятый в 2021 году закон "О медиа" определил правовые основы медиадеятельности, сформировав единую регуляторную базу, а последующие изменения послужили развитию медиа в соответствии с современными вызовами и укреплению профессиональной журналистики.

Он добавил, что Агентство по развитию медиа, созданное указом главы государства, сыграло важную роль в развитии национальной прессы и поддержке субъектов медиа.

Председатель Наблюдательного совета MEDİA отметил, что Шушинский глобальный медиафорум, проводимый уже четвертый год накануне Дня национальной прессы, превратился в авторитетную платформу, находящуюся в центре внимания международной медиаобщественности. По его словам, форум, объединяющий руководителей медиа, журналистов и экспертов из разных стран мира, создает возможность для обсуждения актуальных вопросов глобальной информационной повестки дня и демонстрирует достижения азербайджанских медиа, их растущую роль в международном информационном пространстве. "Личное участие Президента Ильхама Алиева в каждом форуме и его ответы на вопросы представителей международных медиа еще больше повышают значимость этой платформы", - подчеркнул он.

Д. Исмаилов добавил, что проходивший в этом году IV Шушинский глобальный медиафорум на тему "Миссия медиа в продвижении мира: Восстановление правды и переосмысление доверия" также вызвал большой интерес мировой общественности.