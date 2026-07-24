https://news.day.az/politics/1849898.html Кавелашвили назвал Азербайджан примером достойного отношения к Грузии Азербайджан, Турция и страны Центральной Азии говорят о нашей роли. Это может показаться удивительным, но об этом говорит и Китай. Достойное отношение этих стран к Грузии является показательным. Как передает Day.Az, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу "Имеди".
Кавелашвили назвал Азербайджан примером достойного отношения к Грузии
Азербайджан, Турция и страны Центральной Азии говорят о нашей роли. Это может показаться удивительным, но об этом говорит и Китай. Достойное отношение этих стран к Грузии является показательным.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу "Имеди".
Кавелашвили отметил, что Грузия проводит внешнюю политику, основанную на национальных интересах.
"Формируя национальные интересы, мы стремимся проводить политику, основанную на взаимном доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде. Я готов выстраивать отношения со всеми странами на основе этих принципов", - добавил он.
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