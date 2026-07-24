Кавелашвили назвал Азербайджан примером достойного отношения к Грузии

Азербайджан, Турция и страны Центральной Азии говорят о нашей роли. Это может показаться удивительным, но об этом говорит и Китай. Достойное отношение этих стран к Грузии является показательным.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили в интервью телеканалу "Имеди".

Кавелашвили отметил, что Грузия проводит внешнюю политику, основанную на национальных интересах.

"Формируя национальные интересы, мы стремимся проводить политику, основанную на взаимном доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде. Я готов выстраивать отношения со всеми странами на основе этих принципов", - добавил он.