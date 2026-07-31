https://news.day.az/politics/1851265.html Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА выводит взаимодействие на качественно новый уровень - Мирзиёев Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии выводит взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень.

Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА выводит взаимодействие на качественно новый уровень - Мирзиёев

Политика, 31 июля 2026 12:26 (UTC +04:00) 4 712
Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран ЦА выводит взаимодействие на качественно новый уровень

Присоединение Азербайджана к формату консультативных встреч стран Центральной Азии выводит взаимодействие на качественно новый макрорегиональный уровень.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на неформальной Консультативной встрече "Центральная Азия - Азербайджан" в городе Чолпон-Ата Кыргызстана, передает Day.Az.

"Перед нами открывается историческая возможность сформировать единое пространство развития, объединяющее Центральную Азию, Южный Кавказ и нашего близкого соседа - Афганистан. Необходимо сполна использовать этот момент и совместными усилиями заложить прочные основы для устойчивого развития, взаимосвязанности и добрососедства в самом сердце Евразии",- сказал он.

По словам президента Узбекистана, следует усиливать координацию в рамках межгосударственных организаций в формате Центральная Азия плюс, укрепляя международную субъектность региона.

"Предметные проработки требуют дальнейшие шаги по укреплению торгово-экономической и транспортной взаимосвязанности, наращивания сквозных промышленно-технологических цепочек, развития общих цифровых сервисов и запуска инвестиционного плактона. Центральная Азия должна стать конкурентоспособным хабом образования и науки, и инноваций в области больших данных. Добиться этого можем через создание целостной инфраструктуры, объединяющей кадровый потенциал, технологии искусственного интеллекта, дата-центры и энергетические мощности",- добавил Мирзиёев.

По его словам, забота об окружающей среде всегда была и остается приоритетом региональной повестки.

"Возникающие в нашем едином природном пространстве вызовы не признают государственные границы, а значит и ответы на них должны быть общими. Аномалия жары нынешнего лета вновь показала, что изменение климата уже становится фактором, напрямую влияющим на экономику, водную и энергетическую безопасность, здоровье людей и качество жизни. Важно найти долгосрочное решение по совместной адаптации к этим новым рискам. Среди неизменных приоритетов нашего сотрудничества гуманитарные измерения",- сказал он.

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#ШАВКАТ МИРЗИЁЕВ
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