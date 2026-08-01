МИД Азербайджана выразил соболезнования Алижру

Азербайджан выразил соболезнования Алжиру в связи с трагической аварией пассажирского автобуса в провинции Бумердес, унесшей жизни многих людей.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на официальной странице Министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X.

"Выражаем глубокие соболезнования Правительству и народу дружественного Алжира в связи с трагической аварией пассажирского автобуса в провинции Бумердес, которая унесла множество жизней. Искренне сочувствуем семьям и близким погибших, желаем скорейшего и полного выздоровления всем пострадавшим. Азербайджан солидарен с Алжиром в это трудное время", - говорится в публикации.