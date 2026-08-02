Центральная Азия и Азербайджан формируют новое пространство сотрудничества - МНЕНИЕ из Ташкента

Центральная Азия и Азербайджан формируют новое пространство сотрудничества.

Об этом в беседе с Day.Az сказала доктор исторических наук, профессор кафедры "Политология" Университета мировой экономики и дипломатии г. Ташкент (Узбекистан) Ранохон Турсунова.

"31 июля 2026 года в Кыргызской Республике состоялось значимое мероприятие - неформальная встреча глав государств Центральной Азии с участием Азербайджанской Республики. Эта встреча стала важным этапом в развитии региональной интеграции и углублении многоаспектного сотрудничества между странами нашего макрорегиона.

Участие Азербайджанской Республики в качестве полноправного члена в консультативной встрече глав государств Центральной Азии представляет собой позитивное и закономерное развитие процессов региональной интеграции. Это свидетельствует о растущем взаимном интересе к расширению взаимодействия и координации усилий по актуальным вопросам, входящим в повестку дня региона.

Следует отметить расширение географии сотрудничества. Вовлечение Азербайджана открывает новые горизонты для многопланового взаимодействия, охватывая не только традиционные сферы безопасности, экономики и культуры, но и такие стратегически важные направления, как развитие транзитно-транспортных коридоров, обеспечение энергетической безопасности и устойчивое развитие", - сказала она.

По ее словам, присутствие Азербайджана на данном форуме обогащает существующие механизмы регионального сотрудничества, придавая им дополнительную динамику и охват. Это позволяет более комплексно подходить к решению общих задач и вызовов, укреплять взаимное доверие, а также углублять понимание интересов друг друга и формировать более тесные связи между народами.

"Формирование нового геополитического пространства "Центральная Азия - Южный Кавказ" представляет собой перспективное направление развития региона. Государства Центральной Азии и Азербайджан обладают значительным потенциалом для синергии в различных областях. Ключевыми факторами, способствующими формированию данного геополитического пространства, являются прежде всего общие исторические и культурные связи. Богатая история и общие культурные корни народов Центральной Азии и Южного Кавказа создают прочную основу для углубления взаимопонимания и сотрудничества.

Кроме того, оба региона обладают значительными природными и экономическими ресурсами, а также растущими экономиками и потребностью в новых рынках и инвестициях. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры может существенно повысить транзитный потенциал обоих регионов, что, в свою очередь, будет способствовать экономическому росту и интеграции в глобальные экономические процессы", - сказала Турсунова.

Профессор отметила, что сочетание географического положения Центральной Азии и Южного Кавказа открывает уникальные возможности для создания новых, более эффективных транзитных маршрутов, связывающих Европу и Азию, минуя традиционные направления. Это позволит оптимизировать логистические цепочки и повысить конкурентоспособность региона на международной арене.

"Важным аспектом является взаимный интерес к укреплению стабильности и безопасности. Укрепление региональной стабильности и безопасности является общим приоритетом для всех стран региона. Координация усилий в этой сфере позволит более эффективно противостоять глобальным и региональным угрозам, обеспечивая устойчивое развитие и благополучие населения.

В этой связи важно дальнейшее развитие данного диалога и углубление практического сотрудничества, основанного на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга. Развитие формата "Центральная Азия - Южный Кавказ" может способствовать укреплению региональной безопасности, устойчивому экономическому росту и повышению благосостояния народов наших стран", - сказала она.

Турсунова подчеркнула, что опираясь на результаты неформальной встречи глав государств Центральноазиатского региона, состоявшейся 31 июля 2026 года в Кыргызской Республике с участием Азербайджанской Республики, с удовлетворением необходимо отметить акценты лидеров на развитии транспортных коридоров и логистических систем. Эти направления являются ключевыми факторами для устойчивого экономического роста и повышения благосостояния населения.

"Имеется значительный потенциал в реализации ряда совместных проектов, способных стать драйверами сотрудничества между Азербайджаном и странами Центральной Азии в ближайшие годы. Одним из наиболее перспективных направлений является развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как Средний коридор. Этот маршрут, соединяющий Европу и Азию через Каспийское море, имеет стратегическое значение для глобальной транспортной инфраструктуры.

Страны региона, как активные участники данного проекта, рассматривают возможности модернизации и расширения портовой инфраструктуры, включая совместные инвестиции в развитие портов Актау, Баку, Туркменбаши и других, а также строительство новых терминалов и складских комплексов. Важным аспектом является унификация железнодорожных и морских тарифов, а также упрощение таможенных и пограничных процедур для ускорения транзита грузов.

Для повышения эффективности логистических процессов внедряются цифровые платформы для отслеживания грузов, электронный документооборот и управление логистическими цепочками в режиме реального времени. Уже сегодня необходимо продвигать данный маршрут на международных рынках через совместные маркетинговые кампании и формирование единого бренда "Middle Corridor". Помимо развития самого транскаспийского маршрута, целесообразно создание транспортно-логистических хабов и многофункциональных логистических центров", - сказала Турсунова.

Профессор добавила, что эти хабы могут включать "сухие" порты, терминалы, удаленные от моря, но связанные с ним железнодорожными и автомобильными путями, для консолидации и распределения грузов. Также необходимы складские комплексы, современные объекты для хранения различных видов товаров, включая товары с температурным режимом, центры обработки грузов, предоставляющие услуги по упаковке, маркировке, перегрузке и комплектации заказов, а также таможенные и сервисные услуги для ускорения прохождения грузов.

"Перспективным направлением является развитие автомобильных и железнодорожных магистралей, что позволит создать бесперебойные транзитные коридоры с высокой пропускной способностью и безопасностью. Время требует ускорения цифровизации и внедрения инноваций в логистике для повышения конкурентоспособности и управления мультимодальными перевозками.

Реализация данных проектов, основанных на тесном сотрудничестве и взаимной выгоде, позволит не только укрепить транспортные и торговые связи между Азербайджаном и странами Центральной Азии, но и значительно повысить роль наших регионов на глобальной арене как ключевых транзитных и экономических хабов", - отметила она.

Турсунова подчеркнула, что заявление Президента Ильхама Алиева на неформальной встрече о трансформации Центральной Азии и Азербайджана в единый геополитический и геоэкономический регион заслуживает пристального внимания и анализа. Данное утверждение отражает объективные тенденции и стратегическую значимость регионального взаимодействия, которое характеризуется взаимозависимостью и потенциалом для углубления сотрудничества.

"Концепция формирования единого пространства основывается на реальных предпосылках, таких как геополитическая взаимозависимость, где стабильность и безопасность одного региона непосредственно влияют на безопасность другого. Это обусловлено общими вызовами, включая терроризм, экстремизм, наркотрафик и трансграничную преступность, которые требуют скоординированных усилий и обмена информацией. Укрепление позиций стран региона на международной арене способствует созданию более сбалансированного миропорядка.

Кроме того, Центральная Азия и Азербайджан обладают существенным транзитным потенциалом, богатыми природными ресурсами и динамично развивающимися рынками. Развитие транспортно-логистических коридоров, таких как Средний коридор (Middle Corridor), открывает новые возможности для активизации торговли, привлечения инвестиций и стимулирования экономического роста. Совместное освоение энергетических ресурсов и развитие энергетической инфраструктуры являются важными аспектами этого процесса.

Для реализации концепции формирования единого геополитического и геоэкономического пространства необходимо углублять институциональное сотрудничество, развивать транспортно-логистическую инфраструктуру, стимулировать торгово-экономическую деятельность, укреплять сотрудничество в сфере безопасности и развивать гуманитарные связи", - сказала она.

По ее словам, последовательное осуществление этих мер позволит не только укрепить существующие связи, но и превратить Центральную Азию и Азербайджан в единое, динамично развивающееся пространство, способное эффективно отвечать на современные вызовы и способствовать благосостоянию народов региона.

"В контексте углубления стратегического взаимодействия между Азербайджаном и странами Центральной Азии, представляется целесообразным выделить несколько ключевых направлений, обладающих высоким потенциалом для формирования устойчивых и взаимовыгодных партнерств. Основываясь на анализе текущих геополитических и экономических реалий, а также принимая во внимание долгосрочные стратегические приоритеты обеих сторон, можно констатировать, что именно энергетическое сотрудничество, цифровизация и искусственный интеллект, а также промышленная кооперация являются наиболее перспективными векторами развития.

Энергетическая безопасность, как основополагающий фактор устойчивого развития и геополитической стабильности, приобретает особую значимость в условиях глобализации и усиления конкуренции за энергетические ресурсы. Страны Центральной Азии обладают значительным потенциалом в сфере энергетики, включая как углеводородные, так и возобновляемые источники. Азербайджан, в свою очередь, являясь ключевым игроком на энергетическом рынке, обладает уникальной инфраструктурой и опытом в области транспортировки и экспорта энергоносителей. Таким образом, синергетическое взаимодействие в этой сфере может стать катализатором для укрепления экономических связей и повышения энергетической устойчивости региона", - сказала Турсунова.

Профессор отметила, что цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта представляют собой неотъемлемые компоненты современной экономической стратегии. Эти направления не только способствуют повышению конкурентоспособности национальных экономик, но и создают новые возможности для трансграничного сотрудничества.

"Процессы цифровизации в различных отраслях, таких как транспорт, сельское хозяйство, промышленность и государственное управление, позволяют оптимизировать издержки, повысить производительность и обеспечить более эффективное управление ресурсами. В этом контексте, интеграция цифровых технологий и искусственного интеллекта в рамках регионального сотрудничества может стать важным фактором, способствующим модернизации экономических систем Азербайджана и стран Центральной Азии.

Промышленная кооперация также играет ключевую роль в укреплении межрегиональных связей. Она тесно связана с развитием транспортной инфраструктуры и цифровизацией производственных процессов, создавая условия для оптимизации логистических цепочек и повышения эффективности торговли. Совместные проекты в области промышленности могут способствовать диверсификации экономик, снижению зависимости от сырьевых ресурсов и стимулированию инновационного развития.

Туризм, несмотря на свою значимость, требует особого внимания к вопросам транспортной доступности и цифровизации услуг. Тем не менее, учитывая богатое историко-культурное наследие и природное разнообразие стран Центральной Азии и Азербайджана, развитие туристической инфраструктуры может стать важным фактором укрепления региональных связей и повышения уровня жизни населения", - сказала она.

Турсунова подчеркнула, что целенаправленное и комплексное развитие энергетического сотрудничества, цифровизации, искусственного интеллекта и промышленной кооперации позволит максимально раскрыть потенциал взаимодействия между Азербайджаном и странами Центральной Азии, укрепить региональную стабильность и обеспечить устойчивое экономическое развитие.

"Подписание Чолпон-Атинской декларации по итогам неформальной встречи лидеров государств Центральной Азии с участием Азербайджана, а также договоренность о проведении следующего саммита в шестистороннем формате в Туркменистане знаменуют собой качественный переход в динамике регионального сотрудничества. Эти события свидетельствуют о переходе от стадии политического диалога к более институционализированной и долгосрочной модели взаимодействи", - сказала профессор.

По ее словам, данный вывод основывается на следующих ключевых факторах:

Во-первых, Чолпон-Атинская декларация представляет собой не просто формальный протокол, а манифест общей политической воли и стратегической концепции развития регионального взаимодействия. Документ содержит конкретные положения, определяющие направления дальнейшей работы и служащие основой для принятия последующих решений, что свидетельствует о стремлении к углублению интеграционных процессов.

Во-вторых, переход от двустороннего формата к шестистороннему саммиту и выбор Туркменистана в качестве площадки для следующей встречи указывают на намерение институционализировать сотрудничество и закрепить достигнутые договоренности на системной основе. Это свидетельствует о повышении уровня доверия между сторонами и готовности к более глубокой координации совместных усилий.

"Институционализация и долгосрочность партнерства будут выражаться в следующих аспектах: Регулярные саммиты на высшем уровне, обеспечивающие непрерывность политического диалога и стратегического планирования. Разработка и реализация комплексных среднесрочных и долгосрочных программ и стратегий, направленных на углубление сотрудничества в различных сферах. Укрепление договорно-правовой базы, включая заключение межгосударственных соглашений и меморандумов о сотрудничестве. Финансирование совместных проектов, способствующих экономическому развитию и укреплению межрегиональных связей. Развитие гуманитарного и культурного сотрудничества, направленного на укрепление взаимопонимания и доверия между народами.

Таким образом, подписание Чолпон-Атинской декларации и переход к шестистороннему формату являются стратегически значимыми событиями, закладывающими основу для построения устойчивого, институционализированного и долгосрочного партнерства между Азербайджаном и государствами Центральной Азии. Эти шаги демонстрируют высокий уровень политической воли и стратегического мышления лидеров региона, направленные на создание взаимовыгодных условий для развития сотрудничества в XXI веке", - добавила Турсунова.

Али Гасымов