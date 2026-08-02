Диаспорская молодежь станет главным проводником правды об Азербайджане - Масим Мамедов

Молодые представители диаспоры, участвующие в VII Летнем лагере диаспорской молодежи, будут доносить до мировой общественности правду об Азербайджане, а полученный здесь опыт станет важным вкладом в их дальнейшую деятельность.

Как сообщает командированный в Зангилан корреспондент Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов на церемонии открытия VII Летнего лагеря диаспорской молодежи в Зангилане, передает Day.Az.

Он отметил, что летние лагеря диаспорской молодежи уже стали доброй традицией, и нынешнее мероприятие проводится в седьмой раз.

"Летний лагерь, состоявшийся два года назад в Лачине, стала для нас большим опытом. Мы увидели, насколько азербайджанская молодежь, проживающая в разных странах мира, привязана к своей Родине и насколько велик ее интерес к Азербайджану", - подчеркнул он.

М.Мамедов отметил, что участники лагеря смогут использовать полученные здесь знания и опыт в своей дальнейшей деятельности.

"Надеюсь, что после этого мероприятия вы станете не только проводниками правды об Азербайджане, но и что дружеские связи и опыт, приобретенные здесь, окажут положительное влияние на вашу будущую карьеру", - сказал он.

Специальный представитель подчеркнул, что восстановительно-строительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре реализуются по уникальной модели, не имеющей аналогов по своему масштабу.

По его словам, строящиеся в регионе международные аэропорты, автомагистрали, тоннели, мосты, водохранилища и другие крупные инфраструктурные объекты закладывают основу будущего экономического развития.

"Эти проекты служат формированию экономического потенциала региона. Создается прочная база для развития логистики, сельского хозяйства, строительства и других отраслей", - отметил М.Мамедов.

Он также сообщил, что все районы Карабаха взаимодополняют друг друга в рамках единой модели развития, а ресурсы каждого из них служат реализации общей стратегии развития.

М.Мамедов добавил, что богатые водные ресурсы Лачина способствуют развитию сельского хозяйства в других районах региона, а электроэнергия, вырабатываемая гидроэлектростанциями, в будущем внесет значительный вклад не только в энергоснабжение региона, но и всей страны.

Специальный представитель отметил, что подготовка высококвалифицированных кадров является одним из ключевых приоритетов устойчивого развития Карабаха.

"Для управления этими территориями на основе современных технологий в будущем потребуются образованные, профессиональные и высококвалифицированные специалисты. Уверен, что часть молодых людей, присутствующих сегодня здесь, в будущем внесет свой вклад в этот процесс", - заявил он.

В завершение М.Мамедов рекомендовал молодежи диаспоры в период работы летнего лагеря как можно ближе ознакомиться с восстановительными и строительными работами, проводимыми в Карабахе, и не стесняться задавать все интересующие их вопросы.

"Используйте эти дни максимально эффективно, узнайте как можно больше о Карабахе и объективно рассказывайте в странах, где вы проживаете, о том, что вы увидели", - добавил он.