Азербайджан и Армения достигли мира вопреки индустрии урегулирования конфликтов - американский профессор

Азербайджан и Армения достигли мира вопреки индустрии урегулирования конфликтов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье американского профессора Бренды Шаффер, опубликованной на RealClearWorld - информационно-аналитическом сайте, специализирующемся на международной политике, геополитике, дипломатии и безопасности.

Шаффер сформулировала пять основных выводов из развития ситуации на Южном Кавказе.

По ее мнению, решающую роль в изменении ситуации на Южном Кавказе сыграло восстановление Азербайджаном контроля над ранее оккупированными территориями. Военные и политические результаты изменили условия переговоров и создали возможности для продвижения мирного процесса между Баку и Ереваном.

При этом профессор критически оценивает деятельность международных посредников, которые на протяжении десятилетий занимались урегулированием армяно-азербайджанского конфликта. Она отметила, что усилия ОБСЕ, а также Франции, России и США не привели к окончательному решению проблемы. Даже резолюции Совета Безопасности ООН не сопровождались действенными механизмами, способными обеспечить их выполнение.

Важную роль в достижении мира Шаффер отводит лидерам Азербайджана и Армении. По ее оценке, Президент Ильхам Алиев и премьер-министр Никол Пашинян проявили политическую волю и готовность принимать сложные решения с учетом изменившихся реалий в регионе.

В статье также рассматриваются разногласия между официальным Ереваном и армянской диаспорой в США. Шаффер обращает внимание на то, что стремление армянского руководства нормализовать отношения с Азербайджаном и Турцией встречает сопротивление со стороны отдельных диаспоральных организаций, которые продолжают придерживаться жесткой позиции.

Отдельное внимание автор уделяет геополитическим интересам государств, вовлеченных в процессы на Южном Кавказе. Шаффер считает ошибочным объяснять армяно-азербайджанский конфликт преимущественно религиозными или культурными противоречиями. В подтверждение она приводит пример Ирана, который поддерживал Армению, несмотря на то что большинство населения Ирана и Азербайджана исповедует шиитский ислам.

Касаясь роли Вашингтона, профессор отмечает изменение американского подхода к Южному Кавказу при администрации Дональда Трампа. По ее оценке, США сделали ставку на прямые контакты с Баку и Ереваном, отказавшись от прежней зависимости от многосторонних посреднических механизмов.

Шаффер полагает, что дальнейшее укрепление мира между Азербайджаном и Арменией, развитие торговли и экономических связей способны повысить стабильность на Южном Кавказе и существенно повлиять на расстановку сил в регионе.