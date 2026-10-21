Юг и Север хотят торговать через Азербайджан - ОБЗОР

Автор: Лейла Таривердиева

Несмотря на все проблемы, постигшие регион, тема железной дороги Решт-Астара упорно возвращается на повестку. Разговоры о приоритетности для России восточной ветки МТК Север-Юг (через Центральную Азию), которые активно велись в период напряженности в российско-азербайджанских отношениях, угасли сами собой. Не оправдал себя и морской Север-Юг. Как пишут российские медиа, каспийский маршрут, показавший взрывной рост, уже почти исчерпал свои текущие возможности.

Таким образом, железная дорога из России в Иран через Азербайджан с выходом на Персидский залив вернула свою актуальность. Которую, впрочем, никогда не теряла.

Первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Сергей Павлов на полях VIII международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way в четверг заявил журналистам, что Россия и Иран рассчитывают начать строительство железнодорожной линии Решт-Астара в 2027 году и завершить работы в течение трех лет. Павлов сообщил, что на месте уже активно ведутся изыскательские работы.

В рамках проекта планируется проложить 162 километра железных дорог, построить 8 новых станций, 56 эстакад, 73 моста и 30 путепроводов. Общая стоимость проекта составляет 1,6 млрд евро, из которых 1,3 млрд евро выделит российская сторона. После запуска этого участка МТК ожидается, что общий объем грузооборота коридора составит не менее 15 млн тонн в год.

Работы по проекту должны были начаться намного раньше, но из-за военных действий в Иране были остановлены. Теперь, в связи с наступившей тишиной и появлением реальных надежд на невозобновление боевых действий, российская сторона вернулась к Решт-Астара с удвоенной активностью. Геополитический расклад и геоэкономические потрясения требуют решительных действий и доведения до ума проекта, которому уже восемь лет. На сегодня сложились достаточно благоприятные условия для осуществления проекта и завершения самого важного - железнодорожного - сегмента Север-Юг.

Отметим, что азербайджанский участок МТК составляет 511 километров. Он готов и давно функционирует. Единственным недостающим звеном маршрута Север-Юг является участок Решт-Астара. Из-за этого пробела прямого сквозного рельсового сообщения на западной ветке МТК нет. Грузы из России везут по железной дороге через Азербайджан до Астаринского терминала (в Иране), где их перегружают на большегрузный автотранспорт. Дальше грузы совершают путешествие либо фурами через весь Иран до Персидского залива, либо доставляются до Решта, где снова перегружаются на товарные составы.

В январе-сентябре 2026 года через иранский Астаринский терминал перевалено более 631 тыс. тонн грузов. Как сообщают СМИ со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), это примерно на 33 процента больше аналогичного показателя прошлого года. Причем показатель сентября вырос на 52 процента и составил 93 тыс. тонн.

Отметим, что работы по строительству и развитию Астаринского терминала ведет АЖД. Объект будет находиться в аренде у азербайджанской стороны в течение 25 лет. Строительство почти завершено. После запуска терминала на полную мощность, он будет способен обрабатывать от 3,5 до 4 млн тонн грузов в год.

Иран, по вине которого проект растянулся на столько лет, наконец, перестал скрывать свою заинтересованность и начал делать практические шаги. Некоторое время назад министр дорог и городского развития ИРИ Фарзане Садег сообщила об устранении основного препятствия - Иран завершил процесс выкупа земельных участков на всем маршруте железной дороги Решт-Астара.

Проблема заключалась в том, что провинция Гилан, через которую пройдет дорога, является одной из двух, где разрешено выращивать рис. Пользуясь этим преимуществом, фермеры старались получить с властей как можно более высокие компенсации - как писали СМИ, вплоть до 1 млн долларов. Однако власти добились своего, и земли были выкуплены у собственников.

В конце сентября российские СМИ распространили любопытную новость. Сообщалось, что Иран в случае успешной реализации Россией проекта железной дороги Решт-Астара рассматривает использование российского стандарта колеи в 1520 мм не только для конечного пункта участка, но и для продолжения до порта Бендер-Аббаса на берегу Персидского залива или даже новой ветки с севера на юг страны. Об этом на пресс-конференции 22 сентября заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. По его словам, планируется, что дорога Решт-Астара и соответствующая инфраструктура будут созданы таким образом, что конечные участки будут построены по стандарту российской колеи.

Джалали заявил, что есть идея создания новой линии с севера Ирана на юг, отдельной независимой ветки по российскому стандарту (колея в 1520 мм). В настоящее время этот вопрос обсуждается иранскими и российскими официальными лицами, сообщил иранский дипломат.

Насколько осуществимы эти планы, эксперты оценивать однозначно не берутся, потому что на повестке пока Решт-Астара, который должен замкнуть МТК. Пока ничего не сделано на этом направлении, говорить о параллельной независимой линии с российской колеей рановато. По оценкам специалистов, единая российская (точнее сказать - советская) колея для МТК Север-Юг значительно сократит время в пути, не придется терять время на перегрузку с одной колеи на другую. В настоящее время по единой колее ходят составы из России в Азербайджан до иранской границы. Даже после завершения недостающего звена в лице Решт-Астара а азербайджано-тиранской границе смена колесных пар будет неизбежна. Однако те же самые эксперты признают, что проект обойдется недешево - до 10 млрд долларов, что несравнимо больше бюджета Решт-Астара.

В июле в Москве прошла встреча руководители железнодорожных ведомств Азербайджана, России и Ирана. По итогам обсуждений был подписан трехсторонний протокол, который закрепил намерение сторон последовательно повышать коммерческую привлекательность маршрута.

В начале октября на заседании клуба "Валдай" президент РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы к совместной с Азербайджаном работе по развитию международного транспортного коридора Север-Юг. Никаких проблем для этого нет, заявил Путин.

В Азербайджане тоже не видят никаких проблем, которые могли бы помешать.

В апреле прошлого года на совместной пресс-конференции с иранским коллегой Масудом Пезешкианом Президент Ильхам Алиев заявил, что Север-Юг занимает особое место среди совместных проектов Азербайджана, Ирана и России и принесет большую выгоду всем участникам. Азербайджанская сторона, отметил глава государства, на своей территории завершил все необходимые инфраструктурные работы для обеспечения функционирования транспортного коридора.

Азербайджан - незаменимое звено практически всех основных трансрегиональных коммуникаций в Евразии. О чем очень хорошо сказал на прошедшем в сентябре в Баку международном инвестиционном форуме Ильхам Алиев. Он сказал: "Если вы хотите двигаться в направлении Восток-Запад или Север-Юг, вы должны выбрать Азербайджан".

Никакие политические неурядицы, напряженность в отношениях и провокации не смогли изменить этой реальности.