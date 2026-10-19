Азербайджан способен объединить страны Азии и продвигать их интересы – Татьяна Полоскова для Day.Az

Азия - это гигантский регион, обладающий, с одной стороны, огромным потенциалом, позволяющим задавать тон мировому развитию, а с другой - несущий исторический груз целого комплекса проблем, включая латентные и действующие угрозы стабильности. Поэтому формирование мер доверия между странами, в него входящими, это не только основа разрешения внутрирегиональных кризисов, но и мирного, конструктивного развития всей человеческой цивилизации. Именно для разрешения конфликтов, в том числе, принятия превентивных мер и создавалось Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Об этом сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова.

Разработка и реализация мер доверия является основным рабочим инструментом СВМДА, отметила она. Причем, они носят рекомендательный характер. А какие меры применять, добровольно выбирают сами страны.

По мнению Полосковой, это более эффективный переговорный механизм в формате мультидипломатии, чем давно исчерпавшая себя ООН с ее явным креном в сторону идеологизации и политизации решений, с раздутыми лоббистскими коридорами и, зачастую, почти нулевым выхлопом. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на прошедшем в Баку саммите СВМДА, правильно заметил, что освобождение страной своих территорий показало, что полагаться надо на собственные силы, создавая собственные площадки по укреплению бесконфликтного развития и мер доверия. Он прав, говоря, что до тех пор, пока не будут разработаны механизмы, обеспечивающие выполнение решений и резолюций Совета Безопасности ООН и других международных организаций, войны и конфликты будут продолжаться, а также будут возникать новые, подчеркнула российский политолог.

"Я еще несколько лет назад констатировала, что Азербайджан становится не только страной-лидером Южного Кавказа, но и межрегиональным игроком, который может объединять и продвигать, в том числе, интересы стран азиатского региона. Естественно, смелый и результативный выход Азербайджана на международную арену не может не вызывать раздражения у стран-конкурентов. Немного отвлекусь от темы и скажу, что попытки разжечь протестные акции вокруг требований к школьной форме в Азербайджане, к которым имели отношения сопредельные страны, тому еще одно подтверждение. Где-то я уже видела подобные попытки поиграть на "родительских чувствах" в одной более северной стране. Ничего полезного эти акции тогда не принесли, ни стране, ни детям. Да и вообще, впутывать детей в политику - занятие само по себе мерзкое", - сказала Полоскова.

Азербайджан демонстрирует не только самостоятельность, но и показывает результаты на азиатском направлении, отметила наша собеседница. Азербайджан в течение своего двухлетнего председательства в СВМДА уделял приоритетное внимание укреплению организации и активно продвигал сотрудничество в области транспортной связности, цифровизации, охраны окружающей среды, туризма, образования, науки и в других направлениях.

"И успехи в развитии мер доверия в Азии, благодаря площадке СВМДА, налицо. Соглашусь с Ильхамом Алиевым - в настоящее время организация действительно стала сильнее в институциональном и правовом отношении". И азербайджанская, и иностранная пресса отмечает по итогам совещания СВМДА, что Азербайджан является несомненным лидером межрегионального уровня.

Страны СВМДА продемонстрировали доверие Баку, продлив председательство Азербайджана в этой организации. На пост генерального секретаря организации назначен азербайджанский дипломат Султан Гаджиев. На мой взгляд, Азербайджан в состоянии, опираясь на собственный опыт международных проектов, и на ресурс азиатских стран, позитивно повлиять на укрепление стабильного развития стран Азии и урегулирование конфликтов.

Это большой кредит доверия. Но активное участие в укреплении мер доверия в Азии существенно увеличит и внутренний логистический, экономический, энергетический потенциал Азербайджана. И будем надеяться, что эти изменения благотворно скажутся не только на международном авторитете Азербайджана, но и на жизни его граждан. Ибо, главное богатство Азербайджана это его люди, без труда и вклада которых успех страны невозможен", - сказала Татьяна Полоскова.

Лейла Таривердиева