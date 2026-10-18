Азербайджан может вывести сотрудничество стран Азии на новый уровень - Ранохон Турсунова для Day.Az

Продление председательства Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) до 2028 года открывает новые возможности для углубления регионального сотрудничества, укрепления безопасности и реализации совместных экономических проектов. Баку может придать дополнительный импульс развитию организации и укреплению диалога между странами Азии.

Об этом Day.Az сказала доктор исторических наук, профессор кафедры политологии Университета мировой экономики и дипломатии в Ташкенте (Узбекистан) Ранохон Турсунова, комментируя итоги 7-го саммита СВМДА, перспективы развития организации и ее возможного преобразования в полноценную международную структуру.

По словам эксперта, саммит, прошедший 15 октября в Баку, стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов регионального сотрудничества и безопасности.

"Саммит вновь продемонстрировал общую заинтересованность государств-членов в укреплении мира, безопасности и стабильности в Азии на основе принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и неприменения силы. Это является фундаментальной основой для дальнейшего развития сотрудничества", - отметила Турсунова.

Она также подчеркнула важность адаптации повестки СВМДА к меняющейся геополитической обстановке и новым вызовам. По ее оценке, особого внимания заслуживают инициативы по повышению эффективности взаимодействия в сфере противодействия терроризму, экстремизму, незаконному обороту наркотиков и транснациональной организованной преступности.

При этом, как отметила эксперт, сотрудничество в рамках СВМДА не ограничивается вопросами безопасности.

"Инициативы, направленные на стимулирование взаимной торговли, инвестиций, развитие транспортно-логистических коридоров и углубление культурного обмена, способствуют созданию более благоприятной среды для устойчивого развития всех стран-участниц. Мы видим большой потенциал в реализации совместных проектов, которые могут принести ощутимую пользу народам Центральной Азии и других регионов Азии", - заявила она.

Отдельно Турсунова выделила инициативу по созданию нового механизма "Азиатский диалог по безопасности". По ее мнению, такой формат позволит оперативнее обсуждать возникающие вызовы и находить взаимоприемлемые решения.

"Саммит в Баку подтвердил приверженность государств-членов многостороннему диалогу и поиску решений через консенсус. Такой подход является единственно верным в деле укрепления доверия и взаимопонимания между народами", - подчеркнула профессор.

Комментируя поддержку продления председательства Азербайджана в СВМДА до 2028 года, Турсунова назвала этот шаг свидетельством доверия государств-членов к Баку.

"Продление мандата председательства является прямым свидетельством доверия со стороны государств-членов СВМДА к Азербайджану как к надежному партнеру и активному участнику регионального диалога. Это позволяет Баку не только укрепить свой авторитет и влияние на континентальном уровне, но и способствует повышению его роли в формировании региональной повестки дня", - отметила она.

По мнению эксперта, продолжение председательства открывает дополнительные возможности для продвижения инициатив в сфере экономики, транспорта, экологии и мер доверия.

"Под руководством Азербайджана организация может перейти к более конкретным и ориентированным на результат проектам. Продолжение работы над реализацией уже существующих инициатив и разработка новых, отвечающих современным вызовам, станет важным фактором", - считает Турсунова.

Она также отметила, что Азербайджан может способствовать укреплению доверия и предсказуемости в отношениях между государствами-участниками, развитию диалога по вопросам безопасности и расширению сотрудничества СВМДА с другими международными и региональными организациями.

"Успешное завершение саммита в Баку и продление председательства создают благоприятную платформу для продвижения новых идей и концепций, которые могут стать основой для дальнейшего развития СВМДА", - добавила эксперт.

Говоря о долгосрочной цели преобразования СВМДА в полноценную международную организацию, Турсунова назвала эту перспективу амбициозной, но реалистичной.

"За годы своего существования СВМДА прошло путь от концепции до действующего механизма сотрудничества. Саммиты, встречи министров иностранных дел, экспертные форумы - все это способствовало формированию определенной институциональной базы и практических навыков взаимодействия между государствами-членами. Это создает прочный фундамент для дальнейшей эволюции", - пояснила она.

По словам эксперта, институциональное укрепление СВМДА особенно актуально на фоне общих вызовов, с которыми сталкиваются азиатские государства, включая транснациональную преступность, терроризм, киберугрозы и изменение климата.

"Создание полноценной международной организации могло бы придать этим усилиям большую эффективность и предсказуемость", - считает Турсунова.

Она также обратила внимание на возможности, которые преобразование СВМДА может открыть для Узбекистана.

"Превращение СВМДА в международную организацию предоставит Узбекистану, как активному участнику, более широкие возможности для продвижения своих национальных интересов, внешнеполитических инициатив и видения региональной безопасности. Это может выразиться в получении более значимых руководящих ролей, участии в разработке ключевых документов и стратегий", - отметила профессор.

Кроме того, по ее оценке, новый статус организации позволит расширить взаимодействие между странами в сфере экономики, развития транспортных коридоров, гуманитарных обменов и борьбы с общими угрозами. Укрепление институциональных основ региональной безопасности и сотрудничества также может положительно сказаться на инвестиционном климате и туристической привлекательности Узбекистана и всего региона.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что преобразование СВМДА потребует политической воли и согласования позиций государств по вопросам статуса, функций и структуры будущей организации.

"Однако, принимая во внимание текущие реалии и стремление государств к более эффективному сотрудничеству, данная перспектива выглядит весьма перспективной и может быть успешно реализована в долгосрочной перспективе", - заключила Турсунова.

Али Гасымов