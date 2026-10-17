Физули: от трагедии оккупации к возрождению Карабаха - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова

Автор: Акпер Гасанов

17 октября 2020 года вошло в новейшую историю Азербайджана как день освобождения города Физули и ряда прилегающих населенных пунктов от армянской оккупации. Это была блестящая военная победа, одержанная в ходе 44-дневной войны. Она символизирует возвращение к жизни территории, которая десятилетиями оставалась свидетельством трагедии Первой Карабахской войны, а затем - варварского разрушения и разграбления.

Сегодня Физули переживает совершенно иной исторический этап: город, который оккупация обрекла на запустение, становится одним из важных центров восстановления Карабаха, а его будущее все теснее связано с масштабными транспортными и экономическими проектами Азербайджана. Но чтобы понять значение Физули, необходимо выйти за рамки военной хроники и посмотреть на историю этого города и района в более широком контексте.

Физули - это часть исторической и географической ткани Азербайджана, территория с давними традициями земледелия, животноводства, ремесел и торговли. Благоприятные природные условия, плодородные земли и расположение на юго-западе страны создавали возможности для развития сельского хозяйства, формирования устойчивых поселений и экономических связей с соседними районами. Это был один из самых процветающих районов советского Азербайджана.

Но грянула Первая Карабахская война, которая стала тяжелым испытанием для Азербайджана, сопровождавшимся потерей территорий, массовым перемещением населения и разрушением привычного уклада жизни. Оккупация Физулинского района стала одним из наиболее болезненных эпизодов этого периода. В результате наступления армянских вооруженных формирований в августе 1993 года значительная часть района оказалась под контролем противника, а город Физули был захвачен.

Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома. Люди уходили, оставляя имущество, хозяйства и все, что составляло их повседневную жизнь, нередко не имея возможности взять с собой даже самое необходимое. Физулинский район был важной частью южного направления обороны Азербайджана. Его захват изменил военно-стратегическую обстановку, усилил давление на соседние территории и стал частью общего процесса расширения оккупированных земель. В условиях, когда азербайджанское государство переживало внутренний политический кризис, а армия сталкивалась с серьезными организационными и ресурсными трудностями, потеря Физули стала еще одним ударом по обороноспособности страны.

При этом, за годы армянской оккупации Физули город и многочисленные населенные пункты пришли в состояние запустения. Жилые дома, общественные здания, объекты инфраструктуры и культурного наследия подвергались разрушению, а имущество, оставленное вынужденными переселенцами, разграблялось. Происходило уничтожение материальных свидетельств существования прежних азербайджанских поселений.

Долгие годы Физули был для страны символом несправедливости, которую невозможно было устранить одними дипломатическими заявлениями. Международные документы и переговоры не обеспечили возвращения оккупированных территорий. Призывы к мирному урегулированию не привели к восстановлению территориальной целостности Азербайджана. В результате вопрос о возвращении Физули, как и других оккупированных районов, оставался открытым, а надежды вынужденных переселенцев зависели от способности государства изменить сложившийся военно-политический баланс.

К осени 2020 года Азербайджан подошел к пониманию того, что провокации со стороны Армении не оставляют нашей стране иного выбора, кроме военно-политического восстановления своей территориальной целостности. Тем более, что наша страна укрепила государственные институты, экономику и вооруженные силы. Армия получила современное вооружение, средства разведки и высокоточного поражения, а Президент Азербайджана Ильхам Алиев выстроил стратегию, позволяющую последовательно взламывать оборону противника.

Да, Физулинское направление стало одним из важнейших участков наступления. С начала 44-дневной войны азербайджанские подразделения постепенно освобождали села района, продвигаясь к городу. Противник рассчитывал удержать оборонительные рубежи и остановить наступление, однако систематическое давление, огневое превосходство Азербайджана и грамотное взаимодействие подразделений разрушали эту систему.

В итоге случилось неизбежное - 17 октября город Физули и ряд окружающих сел были освобождены. В тот же день Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил об этом в обращении к народу. Прекрасно помню, сколько слез радости было пролито в этот исторический день. Ведь военное значение этой победы трудно переоценить. Физули был важным узлом на южном направлении, а его освобождение расширило возможности дальнейшего наступления и укрепило позиции азербайджанской армии.

Оно продемонстрировало, что оборонительные линии, которые годами считались почти неприступными, не способны остановить армию, действующую при наличии современной техники, подготовленных подразделений и четкого стратегического замысла. В итоге, освобождение Физули стала частью цепи военных успехов, приведших к освобождению других территорий и подписанию трехстороннего заявления о прекращении боевых действий 10 ноября 2020 года.

Далее перед Азербайджаном встала задача, по масштабу сопоставимая с восстановлением целого региона. Физули необходимо было не просто очистить от последствий войны, но и заново создать условия для жизни. Разрушенные здания, поврежденные коммуникации, отсутствие привычной городской инфраструктуры и минная опасность требовали комплексного подхода. Поэтому восстановление началось с обследования территорий, разминирования, проектирования дорог и инженерных сетей, а затем перешло к строительству жилья и социальных объектов.

Одним из наиболее заметных символов новой эпохи стал международный аэропорт Физули. Его строительство продемонстрировало, что Азербайджан рассматривает освобожденные территории как пространство будущего развития. Аэропорт открыл дополнительные возможности для сообщения с Карабахом, приема делегаций, организации поездок и развития экономических связей. Одновременно строились и вводились в эксплуатацию автомобильные дороги, энергетические объекты и системы водоснабжения.

В итоге, в в восстановленном Физули сегодня на постоянной основе проживают более 3,1 тысячи человек. За этой цифрой стоят семьи, для которых возвращение означает завершение многолетнего ожидания и возможность заново связать свою жизнь с родной землей. Но это - только начало огромной работы. К 2040 году население города предполагается довести до 50 тысяч человек.

Это амбициозная цель, достижение которой потребует не только строительства жилых кварталов, но и создания устойчивой экономической базы. В планах развития предусмотрены социальные учреждения, образовательные и медицинские объекты, общественные пространства и современные городские сервисы. Физули должен стать городом, в котором комфортная среда и цифровые решения будут сочетаться с новыми возможностями для предпринимательства и занятости. И я ни на минуту не сомневаюсь в том, что так оно в итоге и будет.