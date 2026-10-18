https://news.day.az/politics/1867874.html

МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице министерства в социальной сети X. "Поздравляем братский Азербайджан с 35-й годовщиной восстановления независимости!" - отмечается в публикации.