https://news.day.az/politics/1867891.html Посол Украины поблагодарил Азербайджан Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости. Как передает Day.Az, соответствующую публикацию дипломат разместил на своей странице в социальной сети X.
Посол Украины поблагодарил Азербайджан
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как передает Day.Az, соответствующую публикацию дипломат разместил на своей странице в социальной сети X.
Гусев отметил, что Украину и Азербайджан связывают давняя дружба, стратегическое партнерство и взаимная поддержка территориальной целостности.
Он пожелал азербайджанскому народу мира, процветания и светлого будущего, а также выразил благодарность Азербайджану за поддержку Украины.
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