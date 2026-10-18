Посол Украины поблагодарил Азербайджан

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как передает Day.Az, соответствующую публикацию дипломат разместил на своей странице в социальной сети X.

Гусев отметил, что Украину и Азербайджан связывают давняя дружба, стратегическое партнерство и взаимная поддержка территориальной целостности.

Он пожелал азербайджанскому народу мира, процветания и светлого будущего, а также выразил благодарность Азербайджану за поддержку Украины.



