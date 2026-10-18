Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Как передает Day.Az, Эрдоган разместил соответствующую публикацию в социальной сети X.

"От имени нашей страны и народа искренне поздравляю дружественный и братский Азербайджан с Днем восстановления независимости.

Передаю приветствия Президенту Азербайджана, моему брату Ильхаму Алиеву, а также моим азербайджанским братьям, с которыми мы всегда едины и в горе, и в радости", - говорится в публикации.