https://news.day.az/politics/1867892.html Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости. Как передает Day.Az, Эрдоган разместил соответствующую публикацию в социальной сети X. "От имени нашей страны и народа искренне поздравляю дружественный и братский Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Как передает Day.Az, Эрдоган разместил соответствующую публикацию в социальной сети X.
"От имени нашей страны и народа искренне поздравляю дружественный и братский Азербайджан с Днем восстановления независимости.
Передаю приветствия Президенту Азербайджана, моему брату Ильхаму Алиеву, а также моим азербайджанским братьям, с которыми мы всегда едины и в горе, и в радости", - говорится в публикации.
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