https://news.day.az/politics/1867917.html

Сахиба Гафарова прибыла с визитом Кыргызстан

Сегодня парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с визитом в Кыргызскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита Сахиба Гафарова проведет ряд встреч и примет участие в 15-м пленарном заседании ТЮРКПА.