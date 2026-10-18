https://news.day.az/politics/1867917.html Сахиба Гафарова прибыла с визитом Кыргызстан Сегодня парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с визитом в Кыргызскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита Сахиба Гафарова проведет ряд встреч и примет участие в 15-м пленарном заседании ТЮРКПА.
Сахиба Гафарова прибыла с визитом Кыргызстан
Сегодня парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла с визитом в Кыргызскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в рамках визита Сахиба Гафарова проведет ряд встреч и примет участие в 15-м пленарном заседании ТЮРКПА.
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