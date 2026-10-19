Демократия по-французски: дубинка для своих, нравоучения для чужих

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Французские власти любят поучать другие страны демократии, рассуждать о правах человека и требовать уважения к свободе слова. Париж охотно раздает оценки, раздает советы и пытается выступать судьей для всего мира.

Но стоит посмотреть на происходящее в самой Франции, как возникает закономерный вопрос: а с собственной демократией у французских властей все ли в порядке?

Массовые протесты сегодня во Франции вновь сопровождаются столкновениями с полицией. В ход идут дубинки, слезоточивый газ, водометы и другие средства разгона. Горят автомобили, громятся здания, происходят погромы и мародерство. Счет задержанных идет на тысячи, столько же пострадавших. Правда, среди них есть и сотрудники полиции и жандармерии. Страна, которая так любит говорить о свободах, снова демонстрирует всему миру совсем другую картину.

Разумеется, никакая демократия не означает вседозволенность. Насилие и поджоги должны получать правовую оценку. Но есть принципиальная разница между обеспечением общественного порядка и чрезмерным применением силы против граждан, которые выходят на улицы, чтобы заявить о своих проблемах. И именно здесь французским властям стоило бы проявить больше честности.

Нынешние события - далеко не первый подобный эпизод. Во Франции годами проходят массовые протесты, а ответом на общественное недовольство неоднократно становились жесткие действия полиции. Достаточно вспомнить движение "желтых жилетов", протесты против пенсионной реформы в 2023 году и многочисленные столкновения, сопровождавшиеся сообщениями о травмах, жестком обращении и задержаниях. Правозащитные организации, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch, не раз критиковали французские правоохранительные органы за применение чрезмерной силы.

Получается интересная картина. Когда французские граждане требуют перемен, их недовольство слишком часто встречает полицейский кордон. Когда люди пытаются добиться внимания к своим социальным проблемам, вместо убедительных ответов они порой получают слезоточивый газ. А когда Париж обращается к другим государствам, он вдруг вспоминает о свободе выражения мнений, праве на мирные собрания и необходимости защищать граждан от произвола.

Так что же происходит с этими принципами на французских улицах? Они действуют только тогда, когда позволяют критиковать другие страны? Или права человека все-таки должны распространяться и на жителей самой Франции?

Особенно забавно наблюдать, как французские политики с серьезным видом читают всему миру лекции о демократии, словно у них самих нет ни социальных конфликтов, ни претензий к действиям полиции, ни вопросов со стороны правозащитников. Чужие проблемы в Париже замечают мгновенно, а собственные предпочитают объяснять сложной обстановкой, необходимостью поддерживать порядок и действиями провокаторов.

Вот она - демократия по-французски. Для внешнего мира - красивые речи о свободе и правах человека. Для собственных улиц - кордоны, дубинки и газ. Для чужих государств - строгие требования, для себя - целый список оправданий.

Французским властям стоило бы сначала разобраться с бревном в собственном глазу, а уже потом искать соринки у других. Потому что демократия измеряется не количеством громких заявлений и не тем, насколько уверенно политики критикуют чужие страны. Она проверяется прежде всего отношением властей к собственным гражданам, особенно тогда, когда эти граждане недовольны.

И пока Париж учит весь мир демократии, дубинки и слезоточивый газ на французских улицах наглядно показывают истинную цену этих нравоучений.