Багдадская декларация подтверждает прогресс в нормализации отношений Баку и Еревана

На 52-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) были приняты четыре резолюции по Азербайджану, а в Багдадской декларации нашел свое отражение пункт, касающийся азербайджано-армянского процесса нормализации.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что на сессии, проходившей 17-18 октября в столице Ирака Багдаде, Азербайджан представляла делегация во главе с замминистра иностранных дел Ялчином Рафиевым.

На сессии обсуждались актуальные вопросы повестки дня государств-членов ОИС, региональные и международные вызовы, новшества и значимые события на пространстве организации, а также вопросы расширения сотрудничества между государствами-членами и повышения эффективности деятельности ОИС.

В рамках мероприятия состоялись выступления на основном пленарном заседании и специальной сессии, посвященной теме "Диалог и солидарность - два основных столпа в продвижении мира и устойчивого развития".

Я.Рафиев в своем выступлении выразил обеспокоенность в связи с военными конфликтами и растущей напряженностью в регионе, а также ростом тенденций исламофобии в мире. Он затронул азербайджано-армянский процесс нормализации, палестинский вопрос и приоритеты предстоящего председательства Азербайджана в саммите ОИС.

По итогам сессии были приняты резолюции по политическим, экономическим, гуманитарно-культурным и другим направлениям, а также Багдадская декларация.

Четыре резолюции по Азербайджану следующие: "Ликвидация последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики", "Экономическая помощь Азербайджанской Республике", "Разрушение и осквернение памятников и следов исламской истории и культуры на территории Азербайджана в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" и "Солидарность с жертвами Ходжалинской трагедии 1992 года". В резолюции были внесены соответствующие изменения.

В Багдадской декларации приветствовался прогресс, достигнутый в процессе азербайджано-армянской нормализации, в частности парафирование Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя государствами. В документе от имени государств-членов ОИС к армянской стороне содержится призыв устранить оставшиеся правовые и политические препятствия на пути к подписанию мирного соглашения.

В декларации также выражена солидарность с правительством и народом Азербайджана в усилиях по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий. Государства-члены ОИС призваны оказать активную поддержку разминированию данных территорий.

Другим знаменательным для Азербайджана результатом сессии стало избрание представителя страны Айдына Сафиханлы членом Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС на 2027-2030 годы. Он был избран на эту должность по результатам соответствующего голосования.

В рамках мероприятия Я.Рафиев провел двусторонние встречи с министром иностранных дел Гамбии Серингом Моду Нджие, заместителем министра иностранных дел Турции Мусой Кулаклыкая и заместителем министра иностранных дел Ирака Мухаммедом Хусейном Бахром аль-Улумом. На встречах обсуждались вопросы сотрудничества Азербайджана с этими странами в рамках ОИС.