Посол Кореи о значении зеленой энергетики Азербайджана для связей с Европой

Развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане и укрепление энергетической связанности между Каспийским регионом и Европой могут открыть новые возможности для регионального сотрудничества и устойчивого развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trendd, об этом во вторник заявил посол Республики Корея в Азербайджане Кимгу Кан на конференции "Средний коридор и перспективы евразийской транспортной связанности: Азербайджан и Корея" в Баку.

По его словам, Корея с особым интересом следит за событиями на Южном Кавказе, поскольку у Кореи и Азербайджана есть сходства в геополитическом положении и обе страны сталкиваются с проблемами, связанными со сложной региональной динамикой.

Напомнив, что в августе 2025 года Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, посол сказал, что это стало важным шагом к обеспечению долгосрочного мира и стабильности в регионе.

"С тех пор наблюдаются позитивные изменения и продолжаются усилия по укреплению мира и развитию регионального сотрудничества. Эти изменения могут создать новые возможности для региональной связанности и привлечь больше внимания к Среднему коридору", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что Средний коридор превращается в широкую сеть связанности, охватывающую не только торговлю и логистику, но и энергетическую и цифровую инфраструктуру.

"В этом контексте растущее внимание Азербайджана к возобновляемой энергетике заслуживает особого внимания. Опираясь на опыт в сфере традиционной энергетики, Азербайджан реал

изует новые инициативы по развитию возобновляемых источников энергии и укреплению энергетической связанности между Каспийским регионом и Европой", - отметил посол.

Кимгу Кан сослался на доклад Всемирного банка, опубликованный в сентябре 2026 года, согласно которому стратегические инвестиции в Средний коридор могут более чем втрое увеличить объемы торговли и вдвое сократить время в пути к 2040 году. По его словам, в докладе отмечается и потенциал коридора для экономического роста и региональной интеграции.

"В условиях, когда глобальные цепочки поставок меняются под влиянием геополитической неопределенности, значение надежных и диверсифицированных транспортных связей продолжает расти. Средний коридор открывает новые возможности для сотрудничества между странами Южного Кавказа, Центральной Азии и Северо-Восточной Азии, включая Корею.

Для Кореи, экономическое развитие которой тесно связано с международной торговлей и глобальной связанностью, эти возможности имеют особое значение".

В заключение посол выразил уверенность, что конференция станет очередным значимым шагом в развитии академического обмена между Кореей и Азербайджаном и будет способствовать укреплению связей между двумя странами.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, соединяющий Азию и Европу через страны Центральной Азии, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

Маршрут начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии, пересекает Каспийское море, а затем через Азербайджан, Грузию и Турцию выходит в Европу. Средний коридор рассматривается как альтернатива традиционным Северному и Южному транспортным коридорам, обеспечивающая связь между азиатскими странами, включая Китай, и европейскими рынками.