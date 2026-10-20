Карабахский ковер украсил музей в столице Перу - ВИДЕО

Посольство Азербайджана в Перу подарило карабахский ковер Музею столичного округа Лимы.

Как передает Day.Az, об том говорится в публикации посольства в социальной сети X.

"Кадры с торжественной церемонии открытия карабахского ковра, подаренного посольством Азербайджана в Перу Музею столичного округа Лимы по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Перу", - говорится в публикации.