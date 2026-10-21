Эльчин Амирбеков и Кевин Гамильтон обсудили сотрудничество Азербайджана и НАТО

Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился в Брюсселе со специальным представителем Генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Кевином Гамильтоном.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на странице представительства Азербайджана при НАТО в социальной сети X.

Отмечается, что стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, выразив заинтересованность в углублении партнерства.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, военной и гуманитарной сферах. Стороны вновь подтвердили намерение продолжать расширять партнерство между Азербайджаном и НАТО и продвигать сотрудничество в различных областях", - говорится в сообщении.