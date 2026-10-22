Саммит СВМДА открыл новые возможности для Азербайджана и Китая - Дин Циньпин для Day.Az

Итоги 7-го саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), прошедшего в Баку, создают новые возможности для укрепления регионального сотрудничества, развития транспортных связей и углубления стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем.

Об этом в комментарии для Day.Az сказала докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени Аль-Фараби, политический эксперт Дин Циньпин.

По ее словам, бакинский саммит ознаменовался рядом весомых результатов. Ключевыми из них стали принятие Бакинской декларации и Заявления по охране труда и здоровья, а также предоставление Лаосу статуса полноправного члена, что расширило представительство организации.

"Саммит также принял решение продлить председательство Азербайджана до 2028 года, что отражает признание государствами-членами его лидерских качеств", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что стороны также сосредоточили внимание на путях укрепления транспортной и цифровой связанности, энергетической безопасности и реагирования на новые вызовы, такие как искусственный интеллект. В совокупности достигнутые результаты закладывают более прочную основу для укрепления мер доверия и многостороннего диалога в Азии.

Комментируя продление председательства Азербайджана в СВМДА до 2028 года, Дин Циньпин отметила, что этот шаг свидетельствует о признании вклада Баку в развитие организации и создает условия для его долгосрочной ведущей роли в азиатской многосторонней архитектуре.

По ее мнению, Азербайджан может использовать свой статус председателя для продвижения институционального развития СВМДА и расширения практического сотрудничества. В частности, в таких сферах, как транспорт, цифровизация и "зеленая" энергетика, где Баку обладает сравнительными преимуществами, страна способна выступать катализатором и координатором инициатив.

"Одновременно, будучи узлом, соединяющим Центральную Азию, Кавказ и Европу, Азербайджан может более эффективно интегрировать свою повестку взаимосвязанности, включая "Срединный коридор", в рамки сотрудничества СВМДА, играя тем самым ключевую роль моста и двигателя внутри организации", - подчеркнула эксперт.

Дин Циньпин также высказалась о перспективах преобразования СВМДА в полноценную международную организацию. Она считает эту цель реалистичной в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

"Преобразование СВМДА в полноценную международную организацию является реалистичной и поступательно реализуемой среднесрочной и долгосрочной целью. Бакинский саммит продолжил этот процесс, и стороны возлагают надежды на принятие Устава организации", - отметила она.

По словам эксперта, такая трансформация позволит повысить правовой статус и операционные возможности организации, дав ей возможность перейти от консультативного форума к структуре, способной обеспечивать более весомые результаты сотрудничества.

Она добавила, что для Китая более институционализированное СВМДА может стать важной многосторонней платформой для реализации Инициативы по глобальной безопасности и продвижения архитектуры безопасности в Азии.

"Для всех государств-членов, включая Азербайджан, это будет означать более стабильные ожидания от сотрудничества, более эффективное распределение ресурсов и более весомый "голос Азии" в глобальном управлении", - считает Дин Циньпин.

Отдельное внимание эксперт уделила перспективам углубления сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в транспортной, энергетической и цифровой сферах. По ее словам, итоги бакинского саммита открывают для двух стран конкретные возможности для реализации совместных инициатив.

В транспортной сфере акцент на связанности соответствует роли Азербайджана как ключевого узла Срединного коридора. Стороны могут совместно содействовать сопряжению Транскаспийского международного транспортного маршрута с инициативой "Один пояс - один путь" и повышению его эффективности.

В энергетической области обсуждение вопросов энергетической безопасности и "зеленых" коридоров создает условия для расширения сотрудничества в развитии возобновляемых источников энергии, модернизации электросетей и применении экологически чистых технологий.

Кроме того, Дин Циньпин отметила возможности для активизации обмена опытом и реализации совместных проектов в сфере цифровизации.

"В сфере цифровизации стороны могут активизировать обмен опытом и совместные проекты по таким новым вопросам, как "умные" таможни, логистические информационные платформы и управление искусственным интеллектом", - заявила она.

Подводя итог, эксперт подчеркнула, что достигнутые в Баку результаты создают основу для перехода от политических договоренностей к практическому взаимодействию.

"В совокупности эти результаты указывают в одном направлении: превращение политического консенсуса в конкретные проекты и придание нового импульса практическому измерению китайско-азербайджанского всестороннего стратегического партнерства", - заключила Дин Циньпин.

Али Гасымов