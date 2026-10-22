Кыргызстан обозначил приоритеты в ТюркПА - новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном

Автор: Хаял Хатамзаде

В Кыргызстане 20 октября состоялось XV пленарное заседание Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), по итогам которого председательство в организации перешло от Казахстана к Кыргызстану. Председательство во главе со спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана Марленом Маматалиевым создает дополнительные условия для продвижения региональных инициатив в сфере торговли, транспорта, энергетики и цифровизации, а также укрепления экономических связей между Центральной Азией и Южным Кавказом.

В рамках заседания Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял спикеров парламентов стран - участниц ТюркПА. Президент Кыргызстана назвал встречу свидетельством дружбы и взаимного доверия между братскими государствами и подтвердил заинтересованность Бишкека в дальнейшем развитии сотрудничества. По его словам, деятельность Ассамблеи призвана укреплять связи между странами и углублять взаимодействие в торгово-экономической, транспортной, энергетической, цифровой и гуманитарной сферах.

Эта повестка приобретает особое значение на фоне растущей роли региональных транспортных маршрутов, расширения торговых связей и необходимости согласования правил для трансграничного экономического взаимодействия. В таких условиях ТюркПА может стать не только площадкой для политического диалога, но и дополнительным механизмом продвижения законодательных решений, необходимых для реализации межгосударственных договоренностей.

Одним из основных результатов заседания стало принятие Бишкекской декларации и четырех модельных законов. Кыргызстан также обозначил приоритеты своего председательства, включающие цифровую трансформацию, законодательное регулирование искусственного интеллекта, транспортно-экономическую связность, молодёжную политику и расширение культурно-гуманитарных контактов. Практическая значимость этих направлений будет зависеть от того, насколько последовательно государства смогут применять принятые решения в национальном законодательстве и использовать их для развития совместных инициатив.

Особое внимание заслуживает предложение Маматалиева создать единый электронный реестр модельных законов ТюркПА и ежегодно готовить аналитический доклад об их реализации. Такой механизм может обеспечить более системный контроль за применением согласованных законодательных подходов, помочь выявлять различия в национальном регулировании и определять направления для дальнейшей гармонизации законодательства стран-участниц. Для бизнеса это потенциально означает более предсказуемые условия работы на рынках стран - участниц Ассамблеи, хотя конкретные изменения потребуют соответствующих решений национальных органов власти.

Одним из наиболее перспективных направлений председательства Кыргызстана может стать развитие транспортно-экономических связей между Центральной Азией и Южным Кавказом. В этом контексте важную роль играет Азербайджан, географическое положение которого обеспечивает связь Центральной Азии с Южным Кавказом, Турцией и европейскими рынками. Углубление сотрудничества Баку и Бишкека способно расширить возможности для торговли, логистики и участия компаний двух стран в региональных цепочках поставок.

В октябре 2026 года на встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Авазе Садыр Жапаров предложил рассмотреть возможность введения единых тарифов на грузовые перевозки и создания единой электронной торговой платформы.

Парламентская дипломатия в этом случае способна дополнить работу правительств и профильных ведомств. Парламентарии могут обмениваться опытом регулирования трансграничных перевозок, обсуждать упрощение процедур для бизнеса и предлагать правовые механизмы поддержки региональных проектов. При этом введение единых тарифов, создание общей электронной платформы и реализация инфраструктурных инициатив потребуют отдельных межгосударственных договорённостей, технической проработки и финансирования.

Дополнительные возможности для такого взаимодействия создает развитие союзнических отношений между Кыргызстаном и Азербайджаном. 20 октября Президент Кыргызстана Садыр Жапаров провел встречу с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой. Стороны обсудили перспективы сотрудничества стран в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической и транспортной сферах.

Садыр Жапаров подчеркнул особый характер союзнических отношений и важность последовательной реализации достигнутых договоренностей, включая Договор о союзнических отношениях, подписанный в июле 2026 года. Сахиба Гафарова, в свою очередь, отметила динамичное развитие двусторонних связей, в том числе межпарламентского взаимодействия, и подчеркнула необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества.

Этот политический фундамент создает условия для продвижения двусторонних инициатив в более широком многостороннем формате. Азербайджан может использовать парламентские контакты для расширения взаимодействия со странами Центральной Азии, а Кыргызстан - для укрепления связей с Южным Кавказом и развития доступа к региональным транспортным маршрутам. Важным результатом такого подхода может стать более тесная координация законодательных и экономических инициатив, направленных на развитие торговли и привлечение инвестиций.

Не менее значимым направлением председательства станет цифровизация. На пленарном заседании представители Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана поделились опытом применения цифровых технологий в работе парламентов и обсудили правовые аспекты развития искусственного интеллекта. Кыргызстан представил практику отказа от бумажного документооборота в парламенте и внедрения цифровых инструментов, включая систему анализа законодательства. Азербайджан, со своей стороны, представил опыт электронного документооборота, автоматизированной стенографии и цифрового взаимодействия с гражданами.

Обмен подобными практиками может стать основой для совместных образовательных инициатив, подготовки рекомендаций по регулированию искусственного интеллекта и совершенствования электронных парламентских процедур. Предложение о создании единого реестра модельных законов также может упростить доступ к законодательному опыту стран-участниц и повысить открытость работы Ассамблеи.

Наряду с экономическими и технологическими вопросами, Кыргызстан намерен развивать гуманитарное направление. На заседании ТюркПА обсуждались сохранение общих историко-культурных ценностей, расширение молодежных контактов и формирование единого информационного пространства. Представленный проект рекомендаций предусматривает взаимодействие информационных агентств, теле- и радиовещателей, развитие медиаграмотности и обмен опытом использования искусственного интеллекта. Эти инициативы могут способствовать укреплению информационных и общественных связей между государствами, дополняя официальные дипломатические контакты.

Эффективность кыргызского председательства будет зависеть от того, насколько принятые документы и заявленные приоритеты получат продолжение в работе профильных комиссий, национальных парламентов и правительств. При последовательной реализации договоренностей ТюркПА может укрепить свою роль в согласовании законодательных подходов, продвижении региональных транспортных инициатив и расширении цифрового сотрудничества.

Для Кыргызстана председательство представляет возможность объединить парламентскую дипломатию с экономической повесткой и продвигать инициативы, отвечающие интересам нескольких государств. Для Азербайджана оно создает дополнительный канал укрепления связей с Центральной Азией и продвижения межрегионального сотрудничества. В конечном итоге новое председательство создает дополнительные возможности для развития практического взаимодействия, реализации совместных проектов и укрепления экономических связей между странами тюркского мира.