В Перу состоялась церемония открытия экспозиции карабахского ковра

В столице Перу Лиме состоялась официальная церемония открытия экспозиции карабахского ковра, переданного посольством Азербайджана в дар Музею Метрополитано по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает перуанское издание La Razón.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджана в Перу Сеймур Фаталиев отметил, что дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 25 июня 1996 года и за прошедшие 30 лет успешно развивались.

Дипломат подчеркнул важность политического диалога, межпарламентского сотрудничества, взаимной поддержки в международных организациях и взаимодействия в сфере образования. По его словам, особую роль играют культурные связи, способствующие знакомству народов с историческим наследием друг друга и укреплению дружбы между Азербайджаном и Перу.

Посол сообщил, что ковер "Хатаи-Аждахалы", относящийся к карабахской школе ковроткачества, был передан музею при поддержке Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что этот образец искусства отражает богатое культурное наследие азербайджанского народа и его древние ремесленные традиции.

Заместитель мэра Лимы Фабиола Мария Моралес Кастильо выразила благодарность за подарок. Она отметила, что постоянная экспозиция ковра в Зале древних культур Музея Метрополитано позволит жителям Перу ближе познакомиться с культурой Азербайджана и будет способствовать укреплению дружбы, взаимного уважения и культурного сотрудничества между двумя странами.

В рамках мероприятия также состоялась конференция "Переплетение культур: карабахские ковры в истории Азербайджана".

Эксперт по коврам Давид Леви Флейшман рассказал об особом месте ковроткачества в азербайджанской культуре. Он подчеркнул, что это искусство является не только разновидностью декоративно-прикладного творчества, но и выражением исторической памяти, национальной самобытности и мастерства, передаваемого из поколения в поколение.

Было отмечено, что в 2010 году традиционное искусство азербайджанского ковроткачества включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Участникам конференции представили художественные особенности ковра "Хатаи-Аждахалы", характерную для карабахской школы богатую композицию и символическое значение мотива "Аждахалы" (дракон). Особое внимание было уделено гармоничному сочетанию растительных орнаментов и геометрических форм.

После конференции состоялись церемония открытия экспозиции карабахского ковра и вручение соответствующего сертификата.

Муниципалитету Лимы также было передано издание "Ковры Азербайджана", подготовленное Фондом Гейдара Алиева и посвященное национальному искусству ковроткачества.

В завершение мероприятия были продемонстрированы видеоролики о туристическом потенциале Азербайджана, прозвучали произведения азербайджанских композиторов, а гостям представили образцы национальной кухни.

В церемонии приняли участие высокопоставленные представители Перу, сотрудники министерств иностранных дел и культуры, муниципальных органов, представители дипломатического корпуса, общественных и научных кругов, местных СМИ, а также азербайджанцы, проживающие в Перу.

Карабахский ковер будет постоянно экспонироваться в Музее Метрополитано в Лиме, знакомя посетителей с богатством азербайджанского коврового искусства и символизируя дружбу и культурное сотрудничество между Азербайджаном и Перу.