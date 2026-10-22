Пашинян назвал возможные сроки подписания мирного договора с Азербайджаном

Мирный договор с Азербайджаном будет подписан в 2027-2028 годах

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Ранее я говорил, что мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано до 2031 года. Если быть точным, то считаю, что мы должны подписать соглашение в 2027-2028 годах", - отметил он.

Премьер-министр Армении также подчеркнул важность работы с Азербайджаном.

Говоря об изменениях, которые необходимо ввести в Конституцию Армении, премьер отметил, что вскоре будет опубликован проект Основного закона и начнутся общественные дискуссии. Затем его представят в парламент.

"И мы постараемся убедить наших коллег из оппозиции в том, что это важный и принципиальный вопрос, вопрос определения и решения вопроса выживания армянского государства.

Мы постараемся убедить, а если это не сработает, рассмотрим другие сценарии, включая возможность досрочных выборов.

Я дал обещание гражданам Республики Армения внести поправки в Конституцию, подписать и ратифицировать мирное соглашение. Я верю, что если народ хочет увидеть исполнение этого обещания, мы должны выполнить его вместе с народом. Если народ Армении не увидит исполнения этого обещания, в какой-то момент может оказаться, что моя политическая миссия окончена, поэтому для меня это вопрос принципа", - сказал Пашинян.