Азербайджан ждет смелых решений от Евросоюза - Эльчин Амирбеков

Азербайджан располагает необходимыми ресурсами для увеличения поставок природного газа в Европу, однако существующие мощности Южного газового коридора уже полностью загружены.

Как передает Day.Az со ссылкой на Brussels Times, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков на брифинге, состоявшемся в посольстве Азербайджана в Брюсселе.

"У нас есть необходимые ресурсы, но нам нужна транспортная инфраструктура", - подчеркнул дипломат.

По его словам, Азербайджан не может самостоятельно финансировать расширение газотранспортной инфраструктуры без долгосрочных контрактов, особенно с учетом ограничений Евросоюза на инвестиции в проекты, связанные с ископаемым топливом.

"Если существует четкое намерение и желание получать больше газа из Азербайджана, мы ожидаем смелых решений", - заявил Амирбеков.

Он напомнил, что Азербайджан содействует диверсификации энергоснабжения Европы с 2006 года, когда начал функционировать нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан. В настоящее время азербайджанский газ поставляется в десять государств Евросоюза.

В рамках меморандума о стратегическом партнерстве, подписанного в 2022 году, Азербайджан взял на себя обязательство удвоить объемы поставок газа в ЕС к 2027 году. По словам Амирбекова, с учетом достигнутых объемов экспорта эта цель вполне осуществима.

При этом он отметил, что Азербайджан активно развивает возобновляемую энергетику, включая морскую ветроэнергетику на Каспии, солнечную и гидроэнергетику. Вместе с тем природный газ еще долго будет сохранять значение переходного источника энергии.

Говоря об отношениях Баку и Брюсселя, Амирбеков подчеркнул необходимость обновления правовой базы сотрудничества.

По его словам, действующее соглашение между Азербайджаном и ЕС было заключено еще в 1999 году и сегодня совершенно устарело.

Переговоры по новому всеобъемлющему соглашению возобновились в конце прошлого года. Очередной раунд запланирован на декабрь. Документ охватывает политическое, экономическое, торговое, гуманитарное сотрудничество и вопросы безопасности.

Амирбеков отметил, что переговорные команды обеих сторон получили полномочия завершить работу над соглашением в кратчайшие сроки.

Кроме того, готовится отдельный документ о приоритетах партнерства между Азербайджаном и Евросоюзом, по которому принципиальная договоренность была достигнута минувшим летом.

Значительная часть брифинга была посвящена мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

"Мы уже фактически живем в условиях мира", - заявил представитель Президента Азербайджана.

По его словам, после исторического саммита в Вашингтоне в августе 2025 года начался последовательный процесс укрепления мира между двумя странами.

Главной внешнеполитической задачей Азербайджана остается превращение достигнутых договоренностей в устойчивый и необратимый мир.

Амирбеков отметил, что с конца 2025 года между Азербайджаном и Арменией начали развиваться торгово-экономические отношения. Продолжается делимитация границы, поддерживаются регулярные контакты между представителями властей, развивается диалог между гражданскими обществами.

В качестве одного из наиболее показательных примеров дипломат привел поставки азербайджанского дизельного топлива в Армению.

"Еще год назад подобное можно было бы считать научной фантастикой, но сегодня это реальность", - подчеркнул он, добавив, что снижение цен на топливо приносит пользу армянскому населению.

Говоря о перспективах подписания мирного соглашения, Амирбеков напомнил, что документ был парафирован министрами иностранных дел двух стран в Вашингтоне, однако пока остается неподписанным.

Он подчеркнул, что, с точки зрения Азербайджана, единственным оставшимся предварительным условием является приведение Конституции Армении в соответствие с положениями мирного соглашения.

При этом дипломат отметил, что конституционная реформа была инициативой самого премьер-министра Армении Никола Пашиняна, впервые озвученной еще в 2018 году.

"Мы полностью признаем, что это внутренний процесс, и не хотим, чтобы наши действия воспринимались как вмешательство", - заявил Амирбеков.

По его словам, Баку заинтересован исключительно в том, чтобы будущий мир был прочным и необратимым.

После решения конституционного вопроса, как отметил представитель Президента, серьезных препятствий для подписания соглашения уже не останется. Затем должны последовать ратификация документа, установление дипломатических отношений и открытие границ.

При этом Амирбеков не стал прогнозировать конкретные сроки подписания соглашения, подчеркнув важность использования нынешнего исторического шанса на мир.

Отдельное внимание дипломат уделил развитию транспортных связей в регионе, назвав транспортную взаимосвязанность одним из важнейших результатов мирного процесса.

В частности, Амирбеков отметил значение поддерживаемого США проекта TRIPP, который должен обеспечить сообщение между основной частью Азербайджана и Нахчываном через территорию Армении, а также открыть дополнительные возможности для транспортных связей с Турцией и Европой.

По его словам, реализация проекта позволит Армении подключиться к региональным железнодорожным и трубопроводным сетям, которые ранее обходили ее территорию.

"Экономическая взаимозависимость между двумя странами является одной из лучших гарантий мира", - подчеркнул представитель Президента.

Он также сообщил, что Азербайджан пригласил Европейский союз принять участие в восстановлении 194-километровой железной дороги в Нахчыване. В отличие от TRIPP, эту инфраструктуру не потребуется создавать с нуля. В настоящее время Баку ожидает технико-экономического исследования Европейского банка реконструкции и развития.

Амирбеков приветствовал заявление председателя Европейской комиссии о готовности ЕС поддержать развитие транспортных связей в рамках нормализации отношений после конфликта. Он также отметил строительство Турцией железнодорожной линии Карс - Ыгдыр в направлении Нахчывана.

По словам дипломата, развитие новых транспортных маршрутов принесет пользу многим государствам и позволит Южному Кавказу укрепить свое значение в международной торговле.

Амирбеков также прокомментировал отношения с Россией. Он признал, что после крушения азербайджанского пассажирского самолета двусторонние отношения пережили сложный период, однако подчеркнул стремление сторон к их нормализации.

Говоря о мирном процессе, представитель Президента отметил, что Азербайджан рассматривает достигнутые договоренности как взаимовыгодные для всех государств региона.

"Мы не считаем, что какая-либо страна в регионе или за его пределами может что-то потерять", - заявил он.

Дипломат подчеркнул, что добиться нынешнего прогресса удалось благодаря тому, что Азербайджан и Армения самостоятельно взяли на себя ответственность за переговорный процесс, не полагаясь на внешнее посредничество.

Коснувшись ситуации в Украине, Амирбеков напомнил о приверженности Азербайджана международному праву и усилиям по облегчению страданий украинского народа.

Отдельно он остановился на вопросах безопасности критически важной инфраструктуры, подчеркнув значение предсказуемых отношений с соседними государствами и дипломатического диалога для предотвращения угроз.

Амирбеков также рассказал о контактах между гражданскими обществами Азербайджана и Армении. По его словам, встречи в рамках инициативы "Мост мира", объединяющей представителей СМИ и аналитических центров, продолжатся в ближайшие недели и месяцы.

Главной задачей этих контактов он назвал разъяснение населению обеих стран преимуществ мира и отсутствия альтернативы мирному сосуществованию.

Кроме того, дипломат выразил заинтересованность в расширении связей Азербайджана с Бельгией и повышении осведомленности бельгийского общества о нашей стране.

Он сообщил, что Azerbaijan Airlines планирует открыть прямые авиарейсы между Баку и Брюсселем в мае 2027 года.

Амирбеков также рассказал о туристическом потенциале Азербайджана, его культурном наследии, природном разнообразии и возможностях для развития новых направлений сотрудничества.