Кайса Оллонгрен и Эльчин Амирбеков обсудили отношения ЕС и Азербайджана

Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Кайса Оллонгрен провела встречу со специальным представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

Как передает Day.Az, об этом Кайса Оллонгрен написала на своей странице в X.

Стороны обсудили отношения между ЕС и Азербайджаном на фоне меняющейся геополитической обстановки.

Как отметила Оллонгрен, продолжение диалога имеет ключевое значение для достижения долгосрочного мира, стабильности и процветания на Южном Кавказе.

Она также отметила, что стороны стремятся к дальнейшему развитию партнерства.