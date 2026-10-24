В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов

В столице Австрии предотвращена попытка продвижения армянской сепаратистской символики на международном культурном фестивале. Организаторы мероприятия, запланированного на ноябрь, отменили участие двух армянских коллективов - фейковых "государственного" оркестра ликвидированного "арцаха" и "государственного" ансамбля песни и танца "Мы - наши горы".

Как сообщает Day.Az, оба коллектива закатили истерику в соцсетях, узнав о том, что их провокация против Азербайджана пресечена.

"Этот инцидент также является тревожным свидетельством отступления от демократических ценностей", - говорится в заявлении.

Провокаторы на протяжении трех месяцев готовились к поездке в Вену и разработали "специальную программу выступлений". Однако 21 октября организаторы фестиваля уведомили их об отмене приглашений.

После этого председатель организации Апрес Маргарян обратился за разъяснениями к президенту Всемирной ассоциации фестивалей (WOFA) Зорану Стрезовски.

Согласно опубликованной переписке, Стрезовски сообщил, что организаторов уведомили о том, что выступления носят провокационный характер. Позднее, 23 октября, в ответ на истерики, он уточнил, что несколько посольств выступили против участия ансамблей, указав на их сепаратистскую деятельность.

Таким образом провокация на фестивале была полностью пресечена.

Реваншисты, как и ожидалось, с обидой отреагировали на решение организаторов, потребовав, раскрыть названия дипломатических представительств и пересмотреть принятое решение. Провокаторы расценили отмену выступлений как "ограничение культурных прав" и заявили о намерении обратиться в МИД Армении, Австрии, ЮНЕСКО, ООН, Совет Европы, ОБСЕ и австрийские государственные органы.