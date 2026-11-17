Законопроект Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2027 год" принят в первом чтении на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, доходы государственного бюджета Азербайджана на 2027 год прогнозируются в размере 39 миллиардов 254 миллионов манатов, расходы - 42 миллиарда 400 миллионов манатов.

Ожидается, что 60,6 процента доходов бюджета будут сформированы за счет ненефтегазового сектора. Расходы на социальные цели составят 18 миллиардов 733,4 миллиона манатов, на оборону и национальную безопасность - 8 миллиардов 816,4 миллиона манатов. На восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий в общей сложности предусмотрено 3 миллиарда 422 миллиона манатов.

Проекты государственного и сводного бюджетов на 2027 год и последующие три года подготовлены с учетом глобальных экономических тенденций, прогнозов макроэкономического развития страны, требований фискальной устойчивости и установленных приоритетов в сфере государственных расходов.

Прогнозы экономического роста и инфляции в Азербайджане на 2027 год

В январе-сентябре 2026 года в Азербайджане произведено валового внутреннего продукта (ВВП) на сумму 102 миллиарда манатов. На долю ненефтегазового сектора пришлось 71,7 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП в реальном выражении вырос на 1,5 процента, а в ненефтегазовом секторе - на 2,6 процента.

За указанный период добавленная стоимость в промышленности составила 35 миллиардов манатов, в сфере торговли и ремонта транспортных средств - 10,9 миллиарда манатов, в сельском хозяйстве - 6 миллиардов 687,4 миллиона манатов, в строительстве - 5 миллиардов 513,6 миллиона манатов, а в сфере размещения и общественного питания - 2 миллиарда 910,7 миллиона манатов.

В сентябре 2026 года годовая инфляция составила 5,5 процента, а среднегодовая инфляция за январь-сентябрь - 5,7 процента.

Согласно прогнозам Министерства экономики, в 2026 году реальный рост ВВП составит 1,7 процента, а его объем достигнет 138 миллиардов манатов. В 2027 году экономический рост прогнозируется на уровне 2,7 процента, а ВВП - в размере 141 миллиарда манатов.

Ожидается, что в следующем году ненефтегазовый ВВП в реальном выражении вырастет на 4,4 процента и достигнет 109,1 миллиарда манатов. Удельный вес этого сектора в ВВП повысится до 77,4 процента. В нефтегазовом секторе прогнозируется сокращение ВВП в реальном выражении на 1,8 процента.

При подготовке прогнозов цена сырой нефти принята на уровне 65 долларов США за баррель.

Согласно среднесрочным прогнозам, к 2030 году ВВП страны вырастет до 169,1 миллиарда манатов, а доля ненефтегазового сектора в экономике достигнет 82 процентов. Ожидается, что среднегодовая инфляция постепенно снизится с 5,7 процента в 2026 году до 4,3 процента в 2030 году.

Прогнозируется, что реальные доходы населения в 2027 году вырастут на 3,5 процента, а в 2028-2030 годах - в среднем на 3,7 процента ежегодно. Реальный рост расходов населения ожидается соответственно на уровне 3,6 процента и в среднем 3,7 процента.

Доходы государственного бюджета составят 39,2 миллиарда манатов

Доходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются в размере 39 миллиардов 254 миллионов манатов. Это на 645 миллионов манатов, или 1,7 процента, больше прогноза на 2026 год и на 69,4 миллиона манатов, или 0,2 процента, выше фактического исполнения за 2025 год.

Ожидается, что доходы бюджета без учета трансферта из Государственного нефтяного фонда составят 27 миллиардов 354 миллиона манатов. Это на 1 миллиард 580 миллионов манатов, или 6,1 процента, больше соответствующего показателя на 2026 год.

В 2027 году за счет нефтегазового сектора планируется сформировать 15 миллиардов 480 миллионов манатов, или 39,4 процента доходов бюджета, а за счет ненефтегазового сектора - 23 миллиарда 774 миллиона манатов, или 60,6 процента.

Отмечается, что за последние пять лет доля ненефтегазового сектора в фактических доходах государственного бюджета выросла с 43,3 до 51,9 процента. Предусмотренный на 2027 год показатель в 60,6 процента станет самым высоким за последние 20 лет.

По сравнению с прогнозом на 2026 год ожидается сокращение поступлений от нефтегазового сектора на 955 миллионов манатов, или 5,8 процента, и увеличение поступлений от ненефтегазового сектора на 1 миллиард 600 миллионов манатов, или 7,2 процента.

Распределение доходов государственного бюджета по основным источникам выглядит следующим образом:

- поступления по линии Государственной налоговой службы - 18 миллиардов 430 миллионов манатов;

- трансферт из Государственного нефтяного фонда - 11 миллиардов 900 миллионов манатов;

- поступления по линии Государственного таможенного комитета - 6 миллиардов 868 миллионов манатов;

- доходы от платных услуг бюджетных организаций - 949 миллионов манатов;

- прочие доходы - 1 миллиард 404 миллиона манатов.

По сравнению с прогнозом на 2026 год трансферт из Государственного нефтяного фонда в государственный бюджет сократится на 935 миллионов манатов, или 7,3 процента.

Налоговые поступления и дивидендные выплаты государственных предприятий возрастут

Поступления по линии Государственной налоговой службы прогнозируются в размере 18 миллиардов 430 миллионов манатов. Из них 14 миллиардов 850 миллионов манатов придется на ненефтегазовый сектор, а 3 миллиарда 580 миллионов манатов - на нефтегазовый.

Поступления по основным видам налогов прогнозируются на следующем уровне:

- подоходный налог с физических лиц - 3 миллиарда 70 миллионов манатов;

- налог на прибыль юридических лиц - 6 миллиардов 983 миллиона манатов;

- налог на добавленную стоимость - 4 миллиарда 686 миллионов манатов;

- упрощенный налог - 467 миллионов манатов;

- акцизы - 1 миллиард 669 миллионов манатов;

- налог на имущество - 400 миллионов манатов;

- горнодобывающий налог - 155 миллионов манатов;

- земельный налог - 48 миллионов манатов;

- государственная пошлина - 420 миллионов манатов;

- дорожный налог - 307 миллионов манатов.

Ожидается, что поступления по подоходному налогу с физических лиц увеличатся по сравнению с прогнозом на 2026 год на 690,7 миллиона манатов, или 29 процентов. Среди причин роста указываются увеличение номинального ВВП ненефтегазового сектора на 9,1 процента, повышение среднемесячной заработной платы на 8,7 процента - до 1 288,3 маната, а также введение с 2027 года нового механизма налогообложения доходов от наемного труда в ненефтегазовом и негосударственном секторах. В рамках этого механизма предусмотрено повышение ставки налога с 3 до 5 процентов.

Поступления от дивидендов государственных предприятий прогнозируются на уровне 872 миллионов манатов. Это на 272 миллиона манатов, или 45,3 процента, больше показателя 2026 года.

В 2027 году количество предприятий, выплачивающих дивиденды в государственный бюджет, планируется увеличить с двух до 52. Ожидается, что поступления дивидендов от SOCAR составят 434 миллиона манатов, от Международного банка Азербайджана - 175 миллионов манатов.

Совокупные поступления от организаций, которые впервые начнут выплачивать дивиденды, прогнозируются в размере 263 миллионов манатов. В том числе на долю Оборонно-промышленного холдинга "Azərsilah" придется 71,3 миллиона манатов, ЗАО "Азербайджанские авиалинии" - 48,6 миллиона манатов, ЗАО "Azərgold" - 39,6 миллиона манатов, ОАО "Azərenerji" - 36,5 миллиона манатов, ООО "Azercell Telekom" - 21,3 миллиона манатов.

Поступления по линии таможенных органов ожидаются на уровне 6 миллиардов 868 миллионов манатов. Из них 4 миллиарда 700 миллионов манатов составят поступления от НДС на импортируемые товары, 240 миллионов манатов - от акцизов, 1 миллиард 867 миллионов манатов - от таможенных пошлин.

В 2027 году объем импорта прогнозируется на уровне 19 миллиардов долларов США. Это на 900 миллионов долларов, или 5 процентов, больше фактического показателя 2025 года.

Расходы государственного бюджета составят 42,4 миллиарда манатов

Расходы государственного бюджета на 2027 год прогнозируются в размере 42 миллиардов 400 миллионов манатов. Это на 696,4 миллиона манатов, или 1,7 процента, больше прогноза на 2026 год и на 3 миллиарда 795,4 миллиона манатов, или 9,8 процента, выше фактического исполнения за 2025 год.

Ожидается, что доля расходов государственного бюджета в ВВП составит 30,1 процента.

Структура расходов государственного бюджета по экономической классификации выглядит следующим образом:

- текущие расходы - 26 миллиардов 400 миллионов манатов, или 62,3 процента;

- капитальные расходы - 13 миллиардов 800 миллионов манатов, или 32,5 процента;

- расходы на обслуживание государственного долга - 2 миллиарда 200 миллионов манатов, или 5,2 процента.

На оплату труда предусмотрено выделить 11 миллиардов 891,3 миллиона манатов. Это на 1 миллиард 643,9 миллиона манатов, или 16 процентов, больше показателя 2026 года.

Расходы на закупку товаров, работ и услуг прогнозируются в размере 6 миллиардов 249,9 миллиона манатов, на социальные выплаты - 3 миллиарда 462 миллиона манатов, на субсидии - 1 миллиард 328,7 миллиона манатов, на гранты и прочие выплаты - 3 миллиарда 409,1 миллиона манатов.

Социально направленные расходы достигнут 18,7 миллиарда манатов

В государственном бюджете на 2027 год на социально направленные расходы предусмотрено 18 миллиардов 733,4 миллиона манатов. Это 44,2 процента общих расходов бюджета.

По сравнению с 2026 годом социально направленные расходы увеличатся на 1 миллиард 582,1 миллиона манатов, или 9,2 процента, а по сравнению с фактическим исполнением за 2025 год - на 3 миллиарда 478,9 миллиона манатов, или 22,8 процента.

На меры по повышению доходов и благосостояния населения, сокращению бедности, поддержке малообеспеченных семей и защите социально уязвимых групп планируется выделить 2 миллиарда 850,2 миллиона манатов.

Общий объем расходов на социальную защиту и социальное обеспечение составит 4 миллиарда 914 миллионов манатов. Из них 2 миллиарда 247 миллионов манатов направят на выплату пособий по возрасту, инвалидности и потере кормильца, президентских стипендий, а также на расходы, связанные с обеспечением жильем; 470 миллионов манатов - на адресную государственную социальную помощь, 133,2 миллиона манатов - на оплачиваемые общественные работы.

На социальную защиту бывших вынужденных переселенцев и приравненных к ним лиц предусмотрено 289,4 миллиона манатов. Из этой суммы 257,3 миллиона манатов направят на выплату единого ежемесячного пособия, 14,6 миллиона манатов - на оплату коммунальных услуг, 17,5 миллиона манатов - на другие мероприятия.

Для сбалансирования бюджета Государственного фонда социальной защиты из государственного бюджета предусмотрено выделить 1 миллиард 600 миллионов манатов.

На образование и науку выделят более 5,3 миллиарда манатов

В 2027 году расходы на образование прогнозируются в размере 5 миллиардов 99 миллионов манатов, на науку - 257,9 миллиона манатов.

Из расходов на образование 2 миллиарда 185,4 миллиона манатов направят на общее образование, 853,5 миллиона манатов - на высшее образование и подготовку кадров по государственному заказу, 434,8 миллиона манатов - на дошкольное образование, 115,4 миллиона манатов - на профессиональное образование, 102,1 миллиона манатов - на среднее специальное образование.

Для расширения охвата дошкольным образованием предусмотрено выделить 37,5 миллиона манатов. Это на 10,3 миллиона манатов, или 38 процентов, больше показателя текущего года.

На привлечение к системе дифференцированной оплаты труда 137 тысяч педагогических работников, успешно прошедших сертификацию в 2022-2026 годах, прогнозируется выделить 286,4 миллиона манатов.

На переход учреждений профессионального образования к системе подушевого финансирования, которая охватит до 12 тысяч учащихся, предусмотрено 38,4 миллиона манатов.

Ожидается, что число учащихся, обучающихся по государственному заказу и за счет государства, достигнет 148 950 человек, а число получателей стипендий - 118 750 человек.

Кроме того, предусмотрены следующие расходы:

- на охват дошкольной подготовкой более 85 тысяч детей в возрасте пяти лет - 32,6 миллиона манатов;

- на закупку около 7,2 миллиона экземпляров бесплатных учебников и методических пособий для учащихся общеобразовательных школ - 17 миллионов манатов;

- на пособия, связанные с перевозкой 10 627 детей, охваченных специальным образованием, - 7,1 миллиона манатов;

- на стимулирование более 12,6 тысячи молодых учителей, которые будут работать в сельских районах, - 20,9 миллиона манатов;

- на информатизацию системы образования - 36,8 миллиона манатов.

На обеспечение деятельности Карабахского университета прогнозируется выделить 51 миллион манатов, Турецко-азербайджанского совместного университета - 6 миллионов манатов.

Из расходов на науку 223,8 миллиона манатов направят на фундаментальные исследования, 34,1 миллиона манатов - на прикладные исследования.

На здравоохранение направят более 2 миллиардов манатов

Расходы на здравоохранение в 2027 году прогнозируются в размере 2 миллиардов 84,1 миллиона манатов. Это на 59,8 миллиона манатов, или 3 процента, больше показателя 2026 года.

Из этой суммы 1 миллиард 100 миллионов манатов направят на финансирование обязательного медицинского страхования населения за счет государственных средств. По сравнению с текущим годом объем финансирования по этому направлению увеличится на 200 миллионов манатов, или 22,2 процента.

Национальному центру онкологии будет выделено 64,3 миллиона манатов, Онкологической клинике Азербайджанского медицинского университета - 1,6 миллиона манатов, Национальному офтальмологическому центру имени академика Зарифы Алиевой - 8,6 миллиона манатов.

По линии Министерства здравоохранения на обеспечение пациентов лекарственными препаратами и другими медицинскими принадлежностями, профилактику заболеваний и борьбу с ними дополнительно предусмотрено 99,6 миллиона манатов.

На оборону и национальную безопасность направят 8,8 миллиарда манатов

В государственном бюджете на 2027 год на оборону и национальную безопасность предусмотрено 8 миллиардов 816,4 миллиона манатов. Это на 98,8 миллиона манатов, или 1,1 процента, больше показателя 2026 года и на 748,4 миллиона манатов, или 9,3 процента, выше фактического исполнения за 2025 год.

Для укрепления оборонного потенциала и улучшения материально-технического обеспечения Вооруженных сил на проекты специального оборонного назначения планируется направить 4 миллиарда манатов из капитальных расходов.

На обеспечение деятельности судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры предусмотрено 3 миллиарда 438,6 миллиона манатов.

На обеспечение военнослужащих жильем и другие необходимые расходы будет выделено 15 миллионов манатов, на денежную компенсацию за аренду жилья - 14,7 миллиона манатов.

На восстановление освобожденных территорий предусмотрено 3,4 миллиарда манатов

В 2027 году на государственные капитальные вложения, то есть инвестиционные расходы, предусмотрено 5 миллиардов 300 миллионов манатов.

Из этой суммы 3 миллиарда 400 миллионов манатов направят на обеспечение Великого возвращения, восстановление городов и сел на освобожденных от оккупации территориях, а также создание электроэнергетической, газовой, водной, кабельной, дорожной, образовательной, медицинской и другой инфраструктуры.

Еще 1 миллиард 900 миллионов манатов предусмотрен на другие основные инвестиционные проекты.

В целом по всем расходным разделам государственного бюджета на восстановление и реконструкцию освобожденных от оккупации территорий, а также другие связанные с этим мероприятия будет направлено 3 миллиарда 422 миллиона манатов.

Расходы на сельское хозяйство и охрану окружающей среды возрастут

На направления сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды в общей сложности прогнозируется выделить 2 миллиарда 153,3 миллиона манатов.

Расходы на сельское хозяйство составят 1 миллиард 379,5 миллиона манатов. Из них 477 миллионов манатов направят на совершенствование управления водным хозяйством, обеспечение фермеров поливной водой и проведение мелиоративных мероприятий, 800,9 миллиона манатов - на целевые мероприятия в сельском хозяйстве, 53,3 миллиона манатов - на ветеринарные мероприятия.

На мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности предусмотрено 522,6 миллиона манатов. В целях повышения уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей будет выделено 30,4 миллиона манатов.

На охрану окружающей среды и природы, лесное хозяйство, сохранение биологического разнообразия, сбор и очистку сточных вод прогнозируется направить 438,6 миллиона манатов.

Из этой суммы 275,3 миллиона манатов предусмотрено на очистку территорий, сбор и очистку сточных вод, 21,3 миллиона манатов - на лесное хозяйство, 10,7 миллиона манатов - на сохранение биологического разнообразия.

На санитарную очистку, благоустройство, ремонт и реконструкцию в городах, районах и поселках предусмотрено выделить 242,8 миллиона манатов. ОАО "Чистый город" получит субсидию в размере 17,5 миллиона манатов на обезвреживание твердых бытовых отходов.

На мероприятия, связанные с изменением климата, в секторах сельского хозяйства и охраны окружающей среды прогнозируется в общей сложности 1 миллиард 343,2 миллиона манатов. Из них 1 миллиард 258,1 миллиона манатов направят на адаптацию к изменению климата, а 85,1 миллиона манатов - на сокращение выбросов.

Расходы на культуру, медиа, спорт и туризм

На сферы культуры, искусства, информации, физической культуры и молодежной политики предусмотрено 643 миллиона манатов.

Из этой суммы 238,8 миллиона манатов направят на культуру и искусство, 68,4 миллиона манатов - на телевидение, радио и издательское дело, 48,7 миллиона манатов - на физическую культуру и молодежную политику, 264,3 миллиона манатов - на прочие организации и мероприятия.

На обеспечение деятельности средств массовой информации, в том числе ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" и Общественной телерадиовещательной компании, предусмотрено выделить 53,5 миллиона манатов. Еще 14,5 миллиона манатов направят на расходы, связанные с деятельностью Совета по медиа и вещанию, "Сети медиа-совершенства" и АЗЕРТАДЖ.

На развитие физической культуры и спорта прогнозируется выделить 35,8 миллиона манатов, на реализацию молодежной политики - 12,9 миллиона манатов. На содержание 76 спортивных объектов в стране будет направлено 11,9 миллиона манатов, а на деятельность 35 социальных учреждений "Дом молодежи" - 5,3 миллиона манатов.

Для расширения туристических возможностей Государственному агентству по туризму предусмотрено выделить 42,1 миллиона манатов. Из них 25,1 миллиона манатов направят на продвижение туристического потенциала страны и маркетинговые и коммуникационные мероприятия, 3,5 миллиона манатов - на продвижение посредством зарубежных телеканалов.

Государственный долг и расходы на его обслуживание

По оперативным данным на 1 октября 2026 года, общий государственный долг Азербайджана составил 23 миллиарда 896,3 миллиона манатов. Это эквивалентно 17,3 процента прогнозируемого ВВП.

Из общего объема государственного долга 7 миллиардов 666,2 миллиона манатов, или 32,1 процента, приходятся на внешний долг, а 16 миллиардов 230,1 миллиона манатов, или 67,9 процента, - на внутренний.

По сравнению с началом 2026 года общий государственный долг сократился на 2 миллиарда 91,3 миллиона манатов, или 8 процентов.

В 2027 году на обслуживание государственного долга предусмотрено выделить 2 миллиарда 200 миллионов манатов. Из них 1 миллиард 427,5 миллиона манатов направят на выполнение обязательств по внешнему долгу, а 772,5 миллиона манатов - по внутреннему.

Верхний предел внутренних государственных заимствований на 2027 год установлен в размере 2 миллиардов 500 миллионов манатов, внешних государственных заимствований - 6 миллиардов манатов. Верхний предел государственных гарантий, выдаваемых в течение года, также составит 6 миллиардов манатов.

Согласно среднесрочным прогнозам, к концу 2030 года государственный долг достигнет 34,5 миллиарда манатов и составит 20,4 процента ВВП.

Доходы сводного бюджета составят 47,6 миллиарда манатов

Доходы сводного бюджета на 2027 год прогнозируются в размере 47 миллиардов 619,2 миллиона манатов, расходы - 50 миллиардов 377,1 миллиона манатов.

По сравнению с 2026 годом доходы увеличатся на 2 миллиарда 649,8 миллиона манатов, или 5,9 процента, а расходы - на 1 миллиард 537,8 миллиона манатов, или 3,1 процента.

Ожидается, что дефицит сводного бюджета составит 2 миллиарда 757,9 миллиона манатов, или 2 процента ВВП. Это на 1 миллиард 112,1 миллиона манатов, или 28,7 процента, меньше показателя 2026 года.

Доходы Государственного нефтяного фонда в составе сводного бюджета прогнозируются в размере 13 миллиардов 316,2 миллиона манатов, расходы - 12 миллиардов 102,8 миллиона манатов.

Расходы Государственного фонда социальной защиты предусмотрены в размере 9 миллиардов 272,5 миллиона манатов, Фонда страхования от безработицы - 319,2 миллиона манатов, Фонда обязательного медицинского страхования - 2 миллиарда 980,2 миллиона манатов.

Ожидается, что доходы и расходы бюджета Нахчыванской Автономной Республики составят по 510 миллионов манатов. Из них 198 миллионов манатов сформируются за счет дотации из государственного бюджета, а 312 миллионов манатов - за счет собственных доходов автономной республики.

Основные цели бюджетной политики и фискальные риски

Основными целями бюджетной политики на 2027-2030 годы являются сохранение макроэкономической устойчивости, управление государственным долгом, защита активов Государственного нефтяного фонда и повышение эффективности государственных расходов.

К концу среднесрочного периода предусмотрено снизить соотношение ненефтяного базового дефицита сводного бюджета к ненефтегазовому ВВП до 13 процентов. Ожидается, что этот показатель будет сокращаться в среднем на 2,1 процентного пункта ежегодно.

В 2027 году уровень покрытия текущих расходов за счет ненефтяных доходов прогнозируется на уровне 90 процентов. К концу среднесрочного периода поставлена цель полностью финансировать текущие расходы за счет ненефтегазовых доходов.

Соотношение налоговых и таможенных льгот к ненефтегазовому ВВП планируется сохранить на уровне 7,4-8 процентов к концу среднесрочного периода, а отклонение фактических ненефтегазовых доходов от прогнозных - ограничить 5 процентами.

Сообщается, что активы Государственного нефтяного фонда в первой половине 2026 года достигли 72,6 миллиарда долларов США. Согласно прогнозу, к 2030 году активы Фонда могут приблизиться к 78,3 миллиарда долларов по базовому сценарию и составить 48 миллиардов долларов при реализации экстремальных сценариев.

Влияние изменения цен на нефть на бюджет оценено по нескольким сценариям, предусматривающим отклонение от базового прогноза на 10, 15 и 20 долларов США в большую или меньшую сторону. Согласно расчетам, в 2030 году фискально безубыточная цена нефти ожидается на уровне 65 долларов США за баррель.

Риски, связанные с темпами роста ненефтегазового ВВП, оценены с учетом отклонений от базового прогноза на 0,5, 1 и 2 процентных пункта, а инфляционные риски - на основе отклонений на 0,5, 1 и 1,5 процентного пункта.

Для снижения фискальных рисков предусмотрены расширение налоговой базы, усиление налогового администрирования, оптимизация государственных субсидий, повышение эффективности государственных предприятий и продолжение среднесрочной фискальной консолидации.

Кроме того, расширяется применение результативно-ориентированного бюджетного механизма. В настоящее время реформами охвачены восемь секторов. В рамках этой работы оказана поддержка 141 организации в подготовке стратегических и бюджетных планов.

В 2027 году в восьми секторах, где применяется результативно-ориентированный бюджетный механизм, предусмотрены средства на реализацию в общей сложности 25 программ.