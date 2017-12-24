2017 год показал приверженность Азербайджана исламскому миру

Проведение в Баку международной конференции "2017- Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог" - знаковое событие, показатель тесного взаимодействия с исламским миром.

Об этом сказала Day.Az директор Института востоковедения НАНА, депутат Милли Меджлиса, академик Говхар Бахшалиева.

Отметим, что 21 декабря в Центре Гейдара Алиева в Баку начала работу международная конференция "2017- Год исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог". Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия конференции.

Конференция, проводимая в связи с завершением "Года исламской солидарности", объявленного распоряжением Президента Ильхама Алиева, организована совместно Управлением мусульман Кавказа и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями.

B международной конференции участвуют известные государственные и религиозные деятели, ученые около 40 стран, руководители и представители 8 международных организаций, специальные представители глав государств различных стран, руководители религиозных конфессий, члены правительств, парламентов, представители общественности и сотрудники дипломатического корпуса.

По словам азербайджанского ученого, уходящий 2017 год, объявленный распоряжением главы государства "Годом исламской солидарности", запомнится как один из самых насыщенных и продуктивных, так как Азербайджан наглядно продемонстрировал уважение и приверженность к традициям и ценностям большого исламского мира.

"Этот год показал миру то, что Азербайджан превратился в цивилизационный центр между Западом и Востоком, что он действительно является частью большой исламской семьи. Это был еще один год, который серьезно поспособствовал тесному взаимодействию нашей страны с исламскими странами, благодаря привитым принципам мультикультурализма и религиозной терпимости, которые давно стали образом жизни в Азербайджане. Мы однозначно поддерживаем единство в исламском мире, отвергаем антиисламские кампании, осуждаем политику исламофобии, которая зачастую используется как инструмент воздействия в ряде стран, где распространяется ложная информация об исламе. Благодаря грамотной и продуманной политике нашего государства, которая проводится под руководством мудрого политика, Президента Ильхама Алиева, Азербайджан пользуется большим авторитетом на международной арене, в том числе среди стран мусульманского мира", - сказала ученый, подчеркнув, что как результат этой политики, определенным силам не удается разобщить исламские течения в Азербайджане.

"Государство создало все необходимые условия, чтобы в стране сохранились исламские традиции, уважение к исламу, и, как следствие этой мудрой политики, в Азербайджане мирно проживают представители многих национальностей, религий, так как в стране нет, и не будет дискриминации на национальной или религиозной почве. В этом году в Азербайджане на высочайшем уровне состоялись IV Игры исламской солидарности, это было грандиозным событием, которое получило огромную поддержку со стороны исламских стран", - сказала Говхар Бахшалиева.

Далее академик отметила, что по линии Организации исламского сотрудничества в нашей стране были проведены многие престижные мероприятия, презентации для пропаганды исламской культуры в мире.

"Сегодня, когда в мире так много кровавых войн, существует терроризм, архиважно, чтобы мусульманские страны сплачивались воедино, объединяя свои усилия против международного террора и насилия, все страны единого исламского мира должны консолидировать свои усилия и возможности, чтобы максимально оградить ислам от воздействия негативных внешних факторов", - отметила востоковед.

Матанат Насибова