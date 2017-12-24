Сильный, успешный, стабильный Азербайджан – заслуга политического гения Президента Ильхама Алиева

Сегодня, 24 декабря, день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева - главы независимого Азербайджана, под руководством которого наша страна успешно осуществляет целый комплекс глубоких, коренных политических, экономических и социальных реформ.

Существует расхожий стереотип: мол, по-настоящему непредвзято и объективно оценить результаты деятельности руководителя государства можно только по прошествии многих лет. Якобы, тогда можно будет отбросить сиюминутные впечатления и предпочтения и сформулировать действительно объективное и непредвзятое мнение. Особенно, дескать, это справедливо в отношении крупных реформаторов, по известному выражению Евгения Евтушенко, тех, "кто из лжи и невежества все человечество за волосы тащит".

Но Президент Ильхам Алиев - это совершенно другой случай. Результаты реформ азербайджанского лидера красноречивы, бесспорны и более чем очевидны уже сегодня, а не по прошествии лет. А преобразования эти были продуманы так, чтобы их социальная цена оказалась минимальной.

Азербайджан избежал пресловутого "шока без терапии", когда правильные вроде бы либеральные реформы очень быстро приводили к резкому падению уровня жизни, а затем чаще всего сворачивались вообще. Азербайджан просто не мог позволить себе так рисковать. И результат этих преобразований - сильный, успешный, демократический, стабильный Азербайджан - прямая заслуга политического гения Ильхама Алиева.

Здесь, пожалуй, не обойтись без ретроспективы. Пост президента Азербайджана Ильхам Алиев занял в 2003 году. К этому моменту под руководством Общенационального лидера Гейдара Алиева уже были решены многие задачи. В Азербайджане была достигнута политическая стабильность, ушли в прошлое "вооруженная оппозиция" и угроза гражданской войны, начала осуществляться программа государственного строительства, в Карабахе было достигнуто прекращение огня, и после освобождения Горадиза в Армении не сомневались, что азербайджанскую оборону лучше не проверять на прочность. Все это позволило в 1994 году подписать "Контракт века" на разработку нефтяных месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли" - в переговорах по его подготовке и заключению Ильхам Алиев, в те годы вице-президент ГНКАР, сыграл очень большую роль.

Все это правда. Но не вся. Потому что в 2003 году Азербайджан вступал в новый этап реформ, не менее сложных и не менее ответственных. Нашей стране предстояло "удержать" политическую стабильность на фоне попыток множества внешних сил раскачать ситуацию в Азербайджане и удержать под своим контролем природные ресурсы, ее задачей было правильно распорядиться "нефтедолларами", продолжить уже на новом уровне политические и экономические реформы... И эти задачи были успешно решены - под руководством уже Президента Ильхама Алиева.

"Нефтяной экзамен"

Выступая недавно на торжественной церемонии, посвященной добыче в Азербайджане двухмиллиардной тонны нефти, Президент Ильхам Алиев так подвел итоги "Контракта века": "Благодаря контракту в Азербайджан вложены инвестиции на миллиарды долларов. В результате исполнения контракта тысячи, десятки тысяч азербайджанских специалистов прошли обучение, получили образование, и сегодня абсолютное большинство работников консорциума - граждане Азербайджана. Благодаря контракту в Азербайджане реализованы крупные инфраструктурные проекты, выполнены большие строительные работы, экономика страны получила доход, исчисляющийся миллиардами, десятками миллиардов долларов".

Но самое главное, эти деньги были успешно реинвестированы в будущее страны, в том числе и в человеческий капитал. Под руководством Президента Ильхама Алиева экономика Азербайджана выросла втрое, в три раза выросло промышленное производство. Бедность и безработица с пугающих 50% снизились в десять раз - до 5%. В нашей стране, в том числе в регионах, создано более 1 миллиона 300 тысяч рабочих мест. В несколько раз выросли зарплаты и пенсии. Успешная и целенаправленная реализация многочисленных государственных программ позволила в кратчайшие сроки создать передовую экономическую и социальную инфраструктуру. В стране реализуются в лучшем смысле слова амбициозные проекты. Построен и действует нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, введена в действие железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, уже действует новый торговый порт в поселке Алят. Из импортера электроэнергии Азербайджан превратился в ее экспортера. Кроме того, по всей стране реализуются социальные проекты. В нашей стране построено более трех тысяч школ, 600 медицинских учреждений, в регионах создано свыше 40 олимпийских спортивных центров. У Азербайджана появилась прекрасно оснащенная и вооруженная самым современным оружием армия, способная обеспечить безопасность страны. А свою мощь она доказала во время апрельских боев прошлого года.

Перечислять можно долго. У третьего "нефтяного бума" множество зримых и очевидных проявлений. Но самое главное - Азербайджану удалось избежать множества тех самых "нефтяных соблазнов". В большинстве стран, богатых энергоресурсами, поступающие нефтедоллары создают опасную иллюзию быстрого и безболезненного решения всех мыслимых и немыслимых проблем по принципу "дадим денег и забудем". Но это шаг из разряда "все сложные проблемы в мире имеют простое, легкое и неверное решение". В отличие от них, в Азербайджане это прекрасно понимали и понимают. И под руководством Президента Ильхама Алиева еще в "тучные нефтяные годы" была начата работа по созданию в Азербайджане новой экономики, которая позволяет нашей стране снизить зависимость от нефти. И в результате нефтедоллары не были разбазарены в пышных социальных проектах, не были пущены на сомнительные политические авантюры. Они стали субстратом политических и экономических реформ. В Азербайджане был создан прочный фундамент новой экономики, тот самый, благодаря которому наша страна не переживает "ценовой шок" на мировом рынке.

А вот здесь уже надо поподробнее.

Новая стратегия

Вскоре после того, как цена "черного золота" на мировых рынках рухнула вниз, в мировых СМИ не было недостатка в прогнозах, что такой "пируэт" обещает серьезные неприятности большинству нефтедобывающих стран. Но Азербайджан не просто "выдержал удар". Наша страна продолжает реализацию крупных и по-настоящему амбициозных идей. Азербайджан успешно осуществляет крупнейший инфраструктурный проект сегодняшней Европы - "Южный газовый коридор", система трубопроводов, предназначенных для экспорта газа с месторождения "Шахдениз-2" на рынки Турции и Южной Европы. Это - блестящий пример регионального сотрудничества, где главную, "цементирующую" роль играла и играет азербайджанская дипломатия. Наша страна выступила в качестве "автора" и инициатора этого проекта, учитывающего и современные вызовы, и экономические реалии, и политические риски. Азербайджан не просто стоит на пороге "газового бума" - наша страна еще раз подтвердила свое политическое и экономическое лидерство в регионе.

А в октябре 2017 года в Азербайджане произошло важное событие: заключение нового контракта на разработку месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли", уже на новых, более выгодных для Азербайджана условиях. Это красноречивый показатель, что третий нефтяной бум в Азербайджане, стартовавший в 1994 году, продолжается. Азербайджанская нефть по-прежнему привлекает инвесторов, она в фокусе внимания ведущих нефтяных компаний мира. И эти нефтяные компании по-прежнему вкладывают в Азербайджан десятки миллиардов долларов в качестве инвестиций, причем, что особенно важно, долгосрочных.

Но вместе с тем азербайджанская экономика уже попрощалась с имиджем исключительно нефтяной. Устойчивый и уверенный рост отмечается в агросекторе. Президент Ильхам Алиев в ходе своих поездок по регионам открывает новые предприятия и промышленные кластеры. Азербайджан возрождает хлопководство, в планах - создание текстильной промышленности. Новый импульс получает шелководство и производство шелка. Открываются рыбоводческие хозяйства.

В нашей стране создается новая промышленность - современная, конкурентоспособная, "заточенная" под интересы Азербайджана и запросы мирового рынка.

Успешно развивается туризм. Число иностранных гостей и путешественников, посещающих нашу страну, возросло в разы, и это тоже инвестиции и рабочие места. Конкурс "Евровидение", который наша страна принимала у себя в 2012 году, прошедшие в Азербайджане первые в истории Европейские игры, Игры исламской солидарности, гонки "Формулы-1" - все это, как оказалось, прекрасно работает на рекламу страны, на привлечение туристов.

И, конечно же, огромная работа проводится в сфере создания новой транспортной инфраструктуры. Азербайджан, признанный политический и экономический лидер региона, сыграл ведущую роль в реализации проектов транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад. Это и политические инициативы, и организационные усилия, и финансово-кредитная поддержка стран-участниц. Результаты, что называется, налицо. 30 октября введена в действие железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс - важная часть возрожденного Шелкового пути. Азербайджан не просто восстанавливает железнодорожное сообщение с Турцией - новая дорога знаменует собой настоящую "железнодорожную революцию" на огромном пространстве от Китая до Средиземноморья. В ближайшее время вводится в строй и транспортный коридор Север-Юг - сквозное железнодорожное сообщение между Россией, Азербайджаном и Ираном, откуда уже можно попасть в страны Ближнего и Среднего Востока, "бархатный путь" от Санкт-Петербурга до Мумбая. Азербайджан становится узловым транспортным хабом, логистическим перекрестком, что означает и инвестиции, и гарантии политической безопасности, и многое другое. Но строятся не только железные дороги как таковые. В поселке Алят - новый торговый порт, первая очередь которого только готовится войти в строй, но причалы уже работают, уже принимают корабли. Проект реализуется "в комплексе", он включает в себя и дорогу, и паромную переправу, и новый порт, и современный судостроительный завод.

И это - узнаваемый стиль работы Президента Ильхама Алиева. Тот самый, где каждый шаг сопряжен с другими, где реализуются по-настоящему амбициозные проекты, но нет места неоправданному риску и авантюрам, где каждый шаг многократно просчитан и перестрахован и где ничего не делается в расчете на "авось повезет", "главное - начать, а остальное приложится" и так далее. Азербайджанские проекты реализуются не за один день и рассчитаны тоже не на один день, а на долгие годы устойчивого развития.

Азербайджан возвращает лидерство в социальном управлении

Но, возможно, даже не это главное. Огромную пищу для размышлений о реальных итогах реформ, осуществляющихся сегодня в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, дает еще одна новость. В ноябре в столице Марокко, городе Марракеш, между азербайджанским Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям и Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ISESCO) подписан Меморандум о взаимопонимании. На встрече стороны обсудили использование ASAN Xidmət, известного как азербайджанский бренд, странами-членами ISESCO, использование инноваций в сфере оказания государственных услуг, встречающиеся вызовы в сфере оказания государственных услуг в XXI веке. А министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров в ходе встречи с заместителем исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН для Африки Абдаллой Хамдоком выразил готовность поделиться опытом деятельности ASAN Xidmət со странами Африки.

А это уже не просто успех отдельно взятого проекта. В Азербайджане проект ASAN Xidmət связан с инициативой Президента Ильхама Алиева. ASAN Xidmət - не просто узнаваемый азербайджанский бренд. Это, если угодно, новая философия социального управления, новый стиль взаимоотношений государства и гражданина. Об этом проекте написано и сказано многое. Но эти новости позволяют констатировать еще один важный сдвиг последнего времени: Азербайджан возвращает себе почетный статус генератора новых идей. В начале ХХ века именно в нашей стране появились первая на мусульманском Востоке светская женская школа, первая опера и первый балет, здесь в 1918 году была провозглашена первая среди исламских стран демократическая парламентская республика, а право избирать и быть избранными азербайджанки получили раньше француженок, немок и американок. А сегодня, через четверть века после распада СССР, именно Азербайджан делится со странами Ближнего Востока и Африки опытом ASAN Xidmət.

Не менее серьезное внимание уделяется в Азербайджане и гуманитарным мероприятиям и, в частности, налаживанию так необходимого в современном мире межкультурного диалога. Так, именно наша страна реализует одну из важнейших международных инициатив в этой сфере - "Бакинский процесс". 17 ноября Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о проведении 10-летней годовщины "Бакинского процесса". Распоряжение предусматривает подготовку широкого плана соответствующих мероприятий, проведение раз в два года Всемирного форума по межкультурному диалогу и Бакинского международного гуманитарного форума.

Сегодня уже понятно: Азербайджан под руководством Президента Ильхама Алиева вырос из "постсоветской шинели". В нашей стране создана новая экономика, новая транспортная инфраструктура, наконец, новая политическая и социальная система.

Все это - результаты продуманных реформ, в лучшем смысле слова амбициозных, коренных. И социально-политические преобразования в нашей стране тоже реализуются в узнаваемом стиле Президента Ильхама Алиева - на основе четкой и продуманной стратегии, с выстраиванием социального и экономического фундамента, и главное, на долгосрочной основе, без расчетов на сиюминутный эффект и чьи-то аплодисменты. И главный секрет успеха азербайджанских реформ - он вовсе не в нефтедолларах, а именно в этом, в их четкой программе, в выверенности каждого шага, в четкой стратегии, реализуемой сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

У нашей страны есть по-настоящему мудрый и дальновидный Лидер, руководитель, готовый брать на себя ответственность и принимать трудные решения - те решения, без которых нет и не будет ни успешных реформ, ни уверенности в будущем, ни устойчивого развития.

Господин Президент, сердечно поздравляем Вас по случаю дня рождения!

Нурани

Day.Az