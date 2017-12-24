Главы государств и правительств поздравляют Президента Ильхама Алиева - ОБНОВЛЕНО

12:12

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы отметить Ваше неизменное внимание к развитию дружественных, добрососедских и партнерских отношений, связывающих Россию и Азербайджан. При Вашем личном содействии укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике и других областях.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечают интересам двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в поздравлении.

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11:55

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу. Ваше превосходительство, от имени всего узбекского народа и от себя лично искренне поздравляю Вас по случаю Вашего дня рождения, с безграничным чувством удовлетворения передаваю Вам наилучшие пожелания.

В Узбекистане с большим почтением относятся к памяти Вашего уважаемого отца - выдающегося государственного деятеля, основоположника и созидателя независимой и суверенной Азербайджанской Республики Гейдара Алиева. Вклад этого великого человека в укрепление братских связей между узбекским и азербайджанским народами всегда отмечается с чувством благодарности.

Мы по праву считаем Вас достойным продолжателем великих дел, которые были начаты Вашим отцом, опытным политическим деятелем, обладающим большим авторитетом в Вашей стране и на международной арене, самым близким другом Узбекистана.

Хочу особо подчеркнуть, что все успехи, достигнутые во внутренней и внешней политике Азербайджанской Республики, связаны с Вашим именем и Вашей дальновидной мудрой политикой, и действительно признаны в мировом масштабе.

Узбекистан и Азербайджан, издревле имеющие общие язык и религию, ценности и традиции, культуру, объединяют братские связи, основанные на принципах добрососедства, дружбы, взаимного уважения, доверия, искренности и поддержки друг друга, а также совместные усилия.

Нас радует, что в последнее время отношения между нашими государствами в практическом плане обрели новый смысл и получили дальнейшее развитие.

В частности, наши с Вами теплые встречи, неоднократно проведенные в текущем году, создали плодотворную почву для расширения узбекско-азербайджанских отношений.

Признавая существование огромных возможностей в области взаимного сотрудничества, считаем, что расширение в будущем наших связей по всем направлениям полностью соответствует интересам наших дружественных стран.

Уверен, что будущие наши встречи высокого уровня еще более интенсифицируют наши дружественные отношения, послужат открытию новых горизонтов для достижения ими высокого качества, взаимного сотрудничества.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам, членам Вашей семьи и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, больших успехов в высшей государственной деятельности, а дружественному народу Азербайджана - мира и устойчивого прогресса", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Президент Украины Петро Порошенко направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше высокопревосходительство

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Высоко ценю доверие и взаимопонимание, которые сложились между нами. Уверен, что активный межгосударственный диалог и наши совместные усилия будут способствовать восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджанской Республики.

Твердо убежден, что азербайджано-украинские отношения стратегического партнерства, которые имеют глубокие исторические корни, и в дальнейшем будут активно развиваться как в двустороннем измерении, так и в рамках международных структур.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, жизненной энергии и новых свершений в деятельности на посту главы государства на благо дружественного азербайджанского народа", - говорится в поздравлении.

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11:35

Президент Республики Молдова Игорь Додон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

По случаю Вашего дня рождения примите самые теплые и сердечные поздравления и пожелания доброго здоровья, долголетия, новых больших успехов в реализации всех Ваших помыслов и устремлений во имя и на благо Вашей страны и народа.

Ваша плодотворная деятельность на посту главы государства и богатый политический опыт снискали Вам заслуженный авторитет не только в Азербайджане, но и далеко за его пределами.

С особым чувством хочу выразить признательность за Ваш весомый вклад в углубление отношений между Азербайджаном и Молдовой и установление в настоящее время высокого уровня сотрудничества и конструктивного партнерства.

В этом контексте я придаю большое значение дальнейшему всестороннему развитию молдово-азербайджанского взаимодействия, которое в полной мере отвечает долгосрочным интересам наших стран.

Позвольте, уважаемый Ильхам Гейдарович, еще раз от всей души поздравить Вас и пожелать счастья, добра и благополучия.

Мои поздравления и наилучшие пожелания Вашим родным и близким", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Ваш высокий профессионализм и опирающаяся на широкую поддержку азербайджанского общества созидательная политика на посту главы государства неизменно способствуют дальнейшему процветанию дружественного Азербайджана и росту его международного авторитета.

Мы также видим Ваш большой вклад в достигнутом уровне политического доверия и взаимодействия между Таджикистаном и Азербайджаном и продолжение диалога на высшем уровне считаем важным фактором их последовательного укрепления.

Выражаю уверенность в том, что благодаря нашим совместным усилиям отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами и впредь будут развиваться на благо наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана - мира и прогресса", - говорится в поздравлении.

Х Х Х

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите мои искренние поздравления и теплые пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Убежден, что Ваш профессионализм и богатый опыт государственной деятельности будут способствовать дальнейшему процветанию братского Азербайджана и повышению его международного авторитета.

Желаю Вам доброго здоровья, счастья и успехов на высоком государственном посту", - говорится в поздравлении.

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10:49

Президент Республики Сербия Александр Вучич направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вашей семье и близким крепкого здоровья и счастья.

Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть значение Вашего личного вклада в укрепление наших носящих дружеский характер связей, основанных на искренности, взаимном уважении и доверии, равноправии. Большое значение имеет также сотрудничество наших стран, приносящее на протяжении многих лет прекрасные результаты. Сербия высоко оценивает налаженный на высоком уровне диалог, а встречи в рамках проведенных в Мюнхене и Стамбуле различных международных форумов и взаимные визиты внесли и продолжают вносить мощный вклад в сотрудничество между нашими странами.

Ваше превосходительство, желаю Вам еще больших успехов на высшем государственном посту на благо Азербайджанской Республики и во имя развития сотрудничества между нашими странами и народами.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение", - говорится в поздравлении.

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10:00

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Уважаемый господин Президент.

По случаю Вашего дня рождения имею честь выразить искренние поздравления и наилучшие пожелания.

В последние годы отношения между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой динамично развиваются, политическое взаимодоверие двух стран укрепляется, две страны твердо поддерживают друг друга в вопросах, касающихся ключевых интересов. Сотрудничество в области экономики, торговли, гуманитарной и других сферах стабильно продвигается. В сотрудничестве по совместному строительству "Одного пояса, одного пути" достигнуты предварительные результаты.

Я придаю большое значение развитию отношений между нашими государствами. Хочу совместно с Вами прилагать усилия для углубления дружбы и сотрудничества между Китайской Народной Республикой и Азербайджанской Республикой во благо народов двух стран.

Желаю здоровья и всего наилучшего", - говорится в поздравлении.