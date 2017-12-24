Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки первого здания Госагентства жилищного строительства в жилом комплексе Говсаны
24 декабря 2017 10:16 1 251
24 декабря состоялась церемония закладки фундамента первого семиэтажного здания, которое будет построено в жилом комплексе Говсан как второй проект Государственного агентства жилищного строительства (ГАЖС) при Президенте Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.
Директор Государственного агентства жилищного строительства Самир Нуриев проинформировал главу государства о проекте.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент первого здания, которое планируется построить в жилом комплексе.
В заключение была сделана фотография на память.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!