Нурсултан Назарбаев: Жизненный опыт и профессионализм Президента Ильхама Алиева и впредь будут служить стабильному развитию Азербайджана
24 декабря 2017 10:24 1 237
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.
Уверен, что Ваш жизненный опыт и профессионализм и впредь будут служить стабильному развитию и благосостоянию Азербайджана.
Надеюсь, что традиционные дружественные отношения между Казахстаном и Азербайджаном и впредь будут неуклонно развиваться на основе стратегического партнерства.
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Азербайджана - мира и прогресса", - говорится в поздравлении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!