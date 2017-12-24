Нурсултан Назарбаев: Жизненный опыт и профессионализм Президента Ильхама Алиева и впредь будут служить стабильному развитию Азербайджана

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Уверен, что Ваш жизненный опыт и профессионализм и впредь будут служить стабильному развитию и благосостоянию Азербайджана.

Надеюсь, что традиционные дружественные отношения между Казахстаном и Азербайджаном и впредь будут неуклонно развиваться на основе стратегического партнерства.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов, а братскому народу Азербайджана - мира и прогресса", - говорится в поздравлении.