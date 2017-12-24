24 декабря день рождения Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Журналисты Азербайджана поздравили Президента Ильхама Алиева с днем рождения.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

"Господин Президент! Мы поздравляем Вас с днем рождения. Мы гордимся тем, что являемся вашими друзьями и помощниками.

Мы желаем, чтобы благодаря Вашему тяжелому труду и решительности сегодня наш трехцветный флаг, развевающийся в Джоджуг Марджанлы, в самое короткое время развевался в Шуше, Ханкенди, Кяльбаджаре и в других наших исторических землях, которые тоскуют об этом священном флаге. Вы - самый большой гарант свободы медиа в нашей стране. Желаем Вам успехов в этой славной, трудной и ответственной дороге жизни. Медиа Азрбайджана с Вами", - говорится в поздравлении.

С видеопоздравлением можно ознакомиться на странице "İlham Əliyevin dostları".