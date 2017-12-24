Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает пресс-служба Президента Азербайджана, Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему успехов в президентской деятельности и крепкого здоровья во имя развития и процветания азербайджанского народа.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Президент Ильхам Алиев поблагодарил за поздравление и оказанное внимание.
Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между странами и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган с удовлетворением вспомнили многочисленные взаимные визиты и встречи, проходившие в течение года, и выразили уверенность в том, что эти контакты будут продолжаться и в следующем году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!