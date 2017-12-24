Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в "Bakı Ağ Şəhər"
24 декабря 2017 11:46 190
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в воскресенье приняли участие в церемонии открытия круга и пешеходного перехода на улице Хагани Рустамова в "Bakı Ağ Şəhər", а также в презентации построенных и благоустроенных новых кварталов и сада.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
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