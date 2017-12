В Баку прошла торжественная церемония награждения "Ирели" - ФОТО

Общественное объединение "İrəli" (Вперед) отметило в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова 9-летие своей деятельности и провело отчетную конференцию за прошедший год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На открытии прозвучал Государственный гимн Азербайджана. В конференции участвовали более 500 представителей различных регионов страны.

Выступившие председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам молодежи и спорта Фуад Мурадов, заместитель министра молодежи и спорта Интигам Бабаев, исполнительный директор Фонда молодежи при Президенте Азербайджана Фархад Гаджиев, председатель Молодежного объединения правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сеймур Оруджев, депутат Милли Меджлиса, председатель Союза молодежных студенческих организаций Шаин Исмайлов подчеркнули, что в Азербайджане молодежная политика стала важной составной частью государственной политики страны и является образцовой для многих стран мира

Было отмечено, что в формировании азербайджанской молодежи как современной, развитой, высокоинтеллектуальной ведущей силы однозначно важную роль играет молодежная политика, проводимая нашим государством. Меры, предпринятые в последние годы в нашей республике по обеспечению всестороннего развития молодежи, принятые государственные программы ускорили создание политических, социально-экономических, организационно-правовых условий, способствовали повышению общественно-политической активности молодых людей.

Благодаря государственной заботе расширены права, обеспечивающие участие молодежных организаций в молодежной политике, регулярно оказывается поддержка их проектам и программам. Проведена последовательная работа в сфере патриотического воспитания молодежи, повышена государственная забота о талантливой и творческой молодежи.

Сегодня молодые люди в нашей стране отличаются активностью во всех сферах общественной жизни, играют важную роль в проведении политических, экономических, гуманитарных, социальных мероприятий. Азербайджанская молодежь представлена в государственных органах, парламенте, муниципалитетах, бизнес структурах и других областях и вносит свой вклад в развитие общества, принимает активное участие в деятельности ведущих международных организаций.

К осуществлению молодежной политики привлечены не только государственные структуры, в ее формировании участвует и сама молодежь, отметил в своем выступлении председатель "İrəli" Миргасан Сейидов и представил отчет о деятельности общественной организации. Гостям был также представлен видеоматериал о деятельности "İrəli".

Было отмечено, что общественное объединение "Ирели", которое объединяет более 30 тысяч молодых людей, играет большую роль в проведении молодежной политики в Азербайджане и вносит значительный вклад в этот процесс. Только за прошедший год в Баку и регионах страны было реализовано двенадцать проектов, среди которых - "Azərbaycanın İntellektual Birİncisi" (Интеллектуальное первенство Азербайджана), "Gənclər Kuboku" (Кубок молодежи"), посвященный IV Исламским играм солидарности Баку-2017, "Gənc Əkinçi-2" для повышения профессионального уровня молодых журналистов, в рамках "Support of Azerbaijan Youth (SAY)" - "SAY: Könüllülük Akademiyası", "SAY: Green", "SAY: Multikulturalizm", "SAY: Volfest", "SAY: Solidarity" и "SAY: All Star", направленные на претворение идей волонтерского движения и социальной активизации молодежи, просвещения, интеллектуального и спортивного развития, бережного отношения к природе, создания условий для всестороннего формирования личности и воспитания полезных для общества граждан, и т.д.

В заключении прошла церемония награждения благодарственными дипломами активистов "İrəli" и представителей СМИ, внесших вклад в развитие молодежной сферы страны. Среди них были корреспонденты Trend.az Вугар Иманов, Milli.az - Илькин Багиров и Day.az - Фарид Зохрабов.