В армянской армии станет больше инвалидов

25 декабря на заседании Общественного совета при министре юстиции было рассмотрено заявление призывника Лерника Усикяна. Лерник показал ноги: на ступнях невооруженным глазом можно видеть выступающие образования, молодой человек ходит, хромая.

"Я видел его на входе, он и тогда хромал, так что точно не притворяется", - подтвердил один из членов комиссии.

По словам матери, в гюмрийском медцентре сказали, что носить военные сапоги он не в состоянии: "Он должен носить только мягкую обувь".

"Одним из основных критериев военной службы является способность военнослужащего носить униформу. Если здоровье ему не позволяет делать это, значит, служить он не может", - подтвердил председатель Общественного совета, советник министра обороны Гегам Арутюнян. Уже, заявил он, обсуждается возможность ношения в будущем обуви, удобной для военнослужащих с проблемами с ногами, пишет Epress.am.

Однако ,как выясняется, демонстрация военнослужащим деформированной ступни не является доказательством, а учитывается только медицинская справка.

Родители рассказали изданию, как, узнав, что обследуется призывник, в гюмрийском медцентре отказались предоставить какую-либо бумагу. Кроме того, военкомат попросил направление для обследований, но выдать его отказались. "В призывном возрасте все обследования бесплатны, почему они не выдали бумагу?", - говорит мать.

В исследовании Центра травматологии и ортопедии отмечено, что у Унаняна "умеренное нарушение походки", при котором можно служить в армии. Родители не принимают данный диагноз. Комиссия решила принять парня на заседании 27 декабря, если он предъявит медицинское доказательство с "иной картиной".

Удастся ли ему это - сложный вопрос, так как, как отметила на днях на пресс-конференции представитель ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Арминэ Садикян, гражданские больницы отказываются выдавать призывникам справки. По ее мнению, все говорит о наличии некоего распоряжения сверху.

По словам Садикян, в ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи поступило 59 заявлений о нарушении прав призывников в ходе последних призывных кампаний. 50 из них связаны с проблемами со здоровьем.

Особенно серьезно права призывников нарушаются во время медицинского осмотра. По словам Садикян, несмотря на то, что указ 410 министра обороны предполагает список болезней и стандарты годности, это не мешает призыву людей с проблемами со здоровьем. "Если в чьей-то истории болезни говорится об умеренной стадии или крайне выраженной болезни, в окончательном решении - ведь с "умеренным" он должен получить отсрочку - формулировку сменяет слово "незначительное", что уже допускает определенную границу годности", - в частности, отметила правозащитница.

Одним словом, наглядная хромота Лерника Усикяна ничего не значит для военных властей, а получить справку не представляется возможным. Значит, быть ему солдатом, а там уже как повезет, потому что больных в армянской армии принято отправлять на передовую, на убой, так как ни на что другое родине они все равно не сгодятся.

Зульфугар Ибрагимов