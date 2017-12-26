Армянская церковь грозит правительству Грузии международным судом
В ходе визита в Грузию, президент Армении Серж Саргсян встретился с главой грузинской епархии ААЦ епископом Вазгеном Мирзаханяном. Тот пожаловался президенту на грузинское правительство, которое в июле этого года передало Грузинской православной церкви поврежденную церковь, расположенную по адресу Агмашенебели? 38 в Тбилиси, и прилегающую к ней территорию.
Как пишет издание Первый информационный, однако до этого государство не изучило историческое происхождение храма и его культурные и религиозные признаки, в то время как Патриархат в церкви уже осуществляет различные виды работ.
Как сказал глава грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян, они надеются решить вопрос до конца года, в случае нерешения вопроса с церковью Тандоянц в Тбилиси, армянская община подаст в суд на правительство Грузии, а также задействует международные структуры для решения вопроса, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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Армянская церковь грозит правительству Грузии международным судом
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