Армянская церковь грозит правительству Грузии международным судом

В ходе визита в Грузию, президент Армении Серж Саргсян встретился с главой грузинской епархии ААЦ епископом Вазгеном Мирзаханяном. Тот пожаловался президенту на грузинское правительство, которое в июле этого года передало Грузинской православной церкви поврежденную церковь, расположенную по адресу Агмашенебели? 38 в Тбилиси, и прилегающую к ней территорию.

Как пишет издание Первый информационный, однако до этого государство не изучило историческое происхождение храма и его культурные и религиозные признаки, в то время как Патриархат в церкви уже осуществляет различные виды работ.

Как сказал глава грузинской епархии ААЦ епископ Вазген Мирзаханян, они надеются решить вопрос до конца года, в случае нерешения вопроса с церковью Тандоянц в Тбилиси, армянская община подаст в суд на правительство Грузии, а также задействует международные структуры для решения вопроса, передает Day.Az.