Президент Ильхам Алиев принял участие на неофициальной встрече глав государств СНГ - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

22:06

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Россию с рабочим визитом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Ильхам Алиев прибыл в государственную резиденцию "Ново-Огарево" для участия в неформальной встрече глав государств СНГ.

Президент Российской Федерации Владимир Путин приветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем главы государств СНГ сделали совместное фото.

Далее состоялась неофициальная встреча глав государств СНГ.

Главы государств выступили на встрече.

В заключение от имени Президента России Владимира Путина был устроен официальный прием в честь глав государств стран СНГ.

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20:28

26 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Россию.

Об этом сообщает Day.Az.

Президент Ильхам Алиев прибыл в государственную резиденцию "Ново-Огарьево" для участия в проходящей в Москве неформальной встрече глав государств СНГ.

Президент России Владимир Путин поприветствовал Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Затем было сделано совместное фото глав государств СНГ.

Далее состоялась неофициальная встреча глав государств СНГ.