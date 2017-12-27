Президент Ильхам Алиев: Отношения Азербайджана и России достигли уровня стратегического партнерства
Сегодня отношения между Азербайджаном и Россией достигли уровня стратегического партнерства, так обе стороны их характеризуют, и имеют очень позитивную динамику к росту.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в частности, сказал во время выступления на неформальной встрече глав государств СНГ во вторник в Москве, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава государства отметил, что под руководством Президента России Владимира Путина обеспечена общественно-политическая стабильность, а она естественно опирается на общественное согласие и естественно в Азербайджане ни у кого нет сомнений, что на предстоящих президентских выборах российский народ сделает правильный выбор.
"Мы очень хорошо знаем, что успешное развитие двусторонних российско-азербайджанских отношений связано с вашим именем. Сегодня эти отношения достигли уровня стратегического партнерства, так обе стороны их характеризуют, и имеют очень позитивную динамику к росту. Еще раз возвращаюсь к тому, что без общественно-политической стабильности добиться успеха невозможно. Мы достаточно уже в последние годы насмотрелись на кровавые события, на столкновения, на неприязнь, межрелигиозную рознь, межконфессиональные противоречия, этнические конфликты. Поэтому, конечно же вся эта международная существующая панорама еще раз говорит о правильности того курса, который Вы осуществляете. Потому что сегодня Россия - это фактор стабилизации в мировом масштабе", - сказал Президент Ильхам Алиев.
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