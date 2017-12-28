Стало известно, сколько людей в "черном списке" МИД Азербайджана

В списке нежелательных лиц МИД Азербайджана около 600 человек, сказал глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам года в сфере внешней политики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Гаджиев отметил, что в этом году к азербайджанской стороне с просьбой исключить их имена из этого списка обратились порядка десяти человек.

По его словам, имена части обратившихся были исключены из этого списка, обращения остальных рассматриваются.

Что касается граждан Турции, незаконно посетивших Нагорный Карабах, то, как отметил глава пресс-службы МИД, правоохранительные органы Азербайджана продолжают работать по данному вопросу с правоохранительными органами Турции.

Гаджиев добавил, что в результате деятельности по пропаганде и просвещению люди больше не верят в распространяемую Арменией ложь, и более того, внешнеполитические ведомства ряда стран разместили на своих интернет-страницах предупреждения о том, что незаконные визиты на оккупированные территории Азербайджана влекут за собой юридическую ответственность, сказал он.

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