В 2017-м Азербайджан значительно усилил продвижение своих интересов в России - МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Для России Азербайджан является очень важным союзником и партнером. Долгие годы совместного существования в период СССР наложили особенный отпечаток на отношения между Москвой и Баку.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По словам эксперта, для продвижения своих интересов на Ближнем Востоке для России Азербайджан является едва ли не самым ценным партнером из стран постсоветского пространства. Москве просто необходимо внимательнее взглянуть на республику с, так сказать, этноконфессиональной позиции.

"Известно, что большинство населения Азербайджана исповедует ислам, однако государственная система управления в стране носит выраженный светский характер. Государственный язык - азербайджанский, тюркский, что позволяет задуматься о серьезной роли этой страны в качестве связующего звена с Турцией. Именно в этом направлении России и нужно усиливать стратегические коммуникации, что однозначно пойдет на пользу взаимным геополитическим интересам в регионе как России, так и Азербайджана", - считает Михайлов.

Российский эксперт подчеркнул, что за последний год Азербайджан усилил продвижение своих интересов в России. Например, учитывая нужды рынка в российских регионах и санкции со стороны Запада, азербайджанская сельхозпродукция сейчас в больших объемах поступает в Россию. Не стоит забывать и то, что в РФ проживает огромная азербайджанская диаспора, которая не только занимает значительный сегмент трудового рынка, но и имеет определенное политическое влияние в силу многолетних дружественных отношений между нашими народами.

Москва и Баку за последний год также резко усилили сотрудничество в сфере безопасности, особенно перед лицом угрозы терроризма, в частности со стороны "Исламского государства". Данное направление, включая военно-техническое сотрудничество, постоянно набирает обороты, развиваясь по восходящей. Регулярные межведомственные встречи, в том числе силовиков, только подтверждают это, заметил наш собеседник.

"Единственным, на мой взгляд, напрягающим фактом для сторон является неразрешенный карабахский конфликт. Россия в процессе его урегулирования является стороной, которая должна в итоге привести и Азербайджан, и Армению к примирению, соблюдая нормы международного права. В течение года в этом направлении не было заметных успехов, но, как мне кажется, в последние месяцы уходящего хода наметились позитивные изменения и в этом направлении. Россия, на мой взгляд, используя резко улучшившиеся отношения с Турцией, сможет привести враждующие стороны к устраивающему всех консенсусу", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева