В Армении начинают продавать мираж Агрыдага

Не имея возможности привлечь соотечественников в Армению чем-то реально существующим, там придумали способ притянуть зарубежных армян миражами. Например, миражом находящейся на территории Турции горы Агрыдаг, которую в Армении именуют Араратом.

Как сообщает Hetq.am, губернатор Армавира Ашот Каграманян рассказал на пресс-конференции о планах по застройке. И в частности порадовал диаспору новостью о том, что в скором времени начнут возводиться небольшие и недорогие дома с видом на Арарат.

"Квартиры будут 2-3-комнатные, чтобы живущие за рубежом наши соотечественники могли их купить. Желающих утром, попивая кофе, смотреть на Арарат, много", - сказал Каграманян.

До сих пор соответствующие структуры Армении и агитпроп сделали немало для того, чтобы завлечь так называемых "репатриантов" в страну, или хотя бы заставить их покупать тут недвижимость. Никакая игра на патриотических чувствах не помогает, потому что в диаспоре прекрасно понимают, что представляет собой "страна предков" и какие проблемы и испытания их ждут в армянских реалиях. А вот завлечь мифами - это неплохая идея, которая в середине прошлого века, хоть и ненадолго, но сработала. Тогда в Армению с радостными песнями целыми семьями направились американские, французские и прочие армяне, которым тоже был обещан вожделенный Арарат и прочие перспективы. Ну, а как они же потом пытались бежать из республики - это уже другой разговор.

В век глобальной информационной осведомленности никого уже не завлечешь патриотическими призывами. Но армянский национализм остается армянским национализмом, и возможность созерцать чужую гору, представляя ее своей, можно превратить в коммерческий интерес. На этом построена вся идеология армянства, и даже вдали от "исторической родины" ничего для него не меняется.

Зульфугар Ибрагимов