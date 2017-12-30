Гринч из Еревана: как армяне пытались украсть Новый год у всего мира

После состоявшегося не так давно визита Сержа Сарсгяна в Индию, в Армении заговорили об армянском следе в этой стране. Если судить по публикациям в армянских СМИ, "наследить" армяне успели в Индии премного. Как, впрочем, и во всем мире. Ведь агитпроп соседней страны безо всякого стеснения утверждает, что именно армяне принесли культуру в Польшу, цивилизовали нецивилизованных европейцев, открыли Америку и так далее.

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Первой "жертвой" фальсификаторов в Индии оказалась жена Шаха Джахана Мумтаз-Махал, которой и был посвящен знаменитый Тадж-Махал. Никакие исторические факты армянскую сторону не волнуют - армянка она была, и все тут.

Но "армянский след" на Тадж-Махале не обрывается. Армяне, как выясняется, были главными оружейниками в Индии, ханами и женами шахов, одним словом, все, чего удалось достичь этой стране в истории, достигнуто благодаря им.

В принципе, ничего нового тут нет, и очередную весточку от армянского агитпропа можно было бы и пропустить мимо ушей, если бы не Новый год. Этот праздник, единственный, который так или иначе отмечается всем миром, и самый любимый для многих, оказался для армянских миротворцев неплохой возможностью еще более выпятить свою роль в истории.

На самом деле, конечно, армянство не имеет никакого отношения к истории и традициям Нового года, но разве наших соседей такие мелочи когда-нибудь останавливали?

Пару лет назад армянский профессор-этнограф немало всех насмешил, обнаружив у традиционного Деда Мороза армянские корни. По мнению Наапетяна, прототипом любимца детворы является Николай Чудотворец, который... был армянином.

Что же касается самой традиции праздновать Новый год, то армянский этнограф датирует появление праздника 2492 годом до нашей эры. В том году, согласно Библии, Ноев ковчег причалил к Арарату, а если учесть, что Ной, как утверждают в Армении, был армянином, то вопросов не остается.

Но вот в чем проблема - армянские идеологи никак не могут определиться, какой же из новых годов выбрать приоритетом. И потому решили присвоить все даты Нового года от разных народов. В том числе в список "традиционно армянского Нового года" попал и наш Новруз. Этот миф странным образом перемешан с традициями Рождества, библейскими мотивами и абрикосовой символикой. согласно плоду фантазии армянских миротворцев, традиция наряжать елку была введена армянами, но не в связи с рождением Иисуса, а на 25 веков раньше, то бишь сразу после потопа. Сам же Новруз, оказывается, армяне отмечали еще с первобытных времен, а вот после потопа научились украшать абрикосовое дерево. А потом и все остальные переняли у них эту традицию, заменив абрикос елью, и пошло-поехало.

Очень запутанная и странная история. Видно, что ее изобретатели немало попотели, чтобы приладить друг к другу факты, между которыми пролегли тысячелетия.

Новруз действительно очень древний праздник, отмечавшийся народами Востока испокон веков. И это единственная правда, содержащаяся в армянском мифе. И, кстати, традиция украшать деревья имелась у многих народов. Например, у тюрков, которые издревле в дни торжеств, праздников, свадеб наряжали деревья фруктами, конфетами, различными фигурками и сладостями. Доказательством тому служат древние миниатюры и исторические данные. И тут нас просто не могут терзать смутные сомнения - а не украдена ли эта традиция армянскими фальсификаторами у тюрков, как земля, язык, музыка, кухня и все прочее, чем славится сегодня Армения?

Что касается традиции отмечать Новый год 1 января, то, согласно армянским источникам, армяне делали это еще задолго и до Рождества Христова, и до появления Григорианского календаря, с которым эта дата, собственно, и связана. Весь христианский и прочий мир, празднуя начало очередного календарного года, до сих пор и не подразумевал, что отмечает "исконно" армянский праздник. Так бы и оставались в неведении, если бы не армянские лжеученые. Никто бы не узнал, что это армянский Католикос Симеон Ереванци, оказывается, в XVIII веке сделал Новый год общехристианским праздником. И традиция украшать новогоднее дерево тоже пришла от армян.

Имеется еще один "армянский Новый год", отмечавшийся в доисторические времена армянами в августе. Но так как этот месяц не пользуется особой популярностью в мире в плане празднования начала года, то о нем было решено забыть и сосредоточить все усилия на 1 января и 21 марта. То, что популярно, любимо, что широко отмечается и знакомо всем, должно быть армянским. И тружеников армянской лженауки совершенно не волнует, что на самом деле начало года именно с 1 января было установлено не в 25-ом веке до нашей эры якобы сошедшими с ковчега армянами, а римским императором Юлием Цезарем, и произошло это в 46-ом году до нашей эры. В общедоступных источниках можно прочитать, что в Древнем Риме этот день был посвящён двуликому Янусу - богу выбора, дверей и всех начал. От имени этого римского божества и получил название месяц Январь. История того, как римская традиция начинать год с 1 января была перенята всем миром, тоже хорошо известна и никак не связана с армянской мифологией.

Сама Армения, несмотря на все богатство фантазии ее идеологов, тоже живет по одному календарю со всем миром. Но пресловутая борьба за "идентичность", уже не раз сыгравшая с нашими соседями злую шутку, не дает им возможности расслабиться и быть как все. Армянская идеология требует, чтобы не "мы как все", а "все как мы".

Но желания, как известно, не всегда совпадают с возможностями.

А вообще, всех с наступающим!

Зульфугар Ибрагимов