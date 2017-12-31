Армения и ее очередной полный крах на турецком направлении - ПОДРОБНОСТИ

Невольно создается впечатление, что официальный Ереван своими руками роет могилу всей стране. По крайней мере, многие именно так оценили недавнее заявление главы МИД Армении Эдварда Налбандяна по поводу "цюрихских протоколов" о нормализации отношений между Турцией и его страной.

"Данные протоколы не могут вечно оставаться с заложниках, и по этой причине Армения объявит их ничтожными, и мы встретим весну 2018 года без этих протоколов", - заявил главный дипломат Республики Армения.

Интересно, что практически такое же заявление прозвучало не далее как в сентябре с трибуны Генеральной ассамблеи ООН из уст президента страны Сержа Саргсяна.

Напомним, что в октябре 2009 года главы МИД Турции и Армении Ахмет Давутоглу и Эдвард Налбандян подписали в Цюрихе (Швейцария) "Протокол об установлении дипотношений" и "Протокол о развитии двусторонних отношений".

Вкратце, позиция Еревана сводится к тому, что Анкара, по его мнению, целенаправленно торпедирует переговорный процесс, выдвигая предусловия, "чуждые духу и букве" документов, а поскольку никакого прогресса в деле ратификации не наблюдается, Армения вправе дезавуировать соглашение.

Турция справедливо настаивает на том, что Протоколы изначально составлены с условиями, неразрывно связанными с урегулированием карабахской проблемы. Позицию Анкары по этому поводу на днях вновь озвучил в Баку министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. По словам министра, Армения делает эти беспочвенные заявления с целью ввести в заблуждение мировую общественность.

"Основное условие заключалось в том, что Армения покинет оккупированные территории, после чего мы нормализуем наши связи", - заявил министр. Давутоглу напомнил, что Конституционный суд Армении в одностороннем порядке исключил из документов некоторые важные статьи: "Что произойдет, если Армения положит на полку или аннулирует это соглашение? До тех пор, пока наше условие не будет выполнено, реализация этого соглашения невозможна".

В чем же причина такого явно неразумного демарша со стороны Еревана? Ведь не секрет, что отмена "цюрихских протоколов", по сути, лишает Армению последней надежды на то, что граница с Турцией когда-либо откроется. Понятно, что речь не идет о лишении армянского народа возможности ощущать "благость" якобы сакральной для них горы Агрыдаг (Арарат) - ее и так прекрасно видно с территории Армении в хорошую погоду. Но, неоспоримый факт, что для агонизирующей экономики страны турецкие рынки и инвестиции необходимы как воздух и вода.

Все это очевидно в первую очередь для самого Саргсяна и его ближайшего окружения. Однако известно и то, что Ереван несомненно подвержен сильному влиянию Москвы, от которой он зависит всесторонне, а также заигрывает с западным миром, во главе с Вашингтоном, рассчитывая при этом, большей частью, на политические дивиденды.

Как известно, Москва и Анкара стали "естественными" партнерами в результате текущего противостояния Запада с первой и резкого охлаждения в отношениях со второй. Смена власти в обеих странах - в интересах Вашингтона и его "коллективного" Запада.

Тогда, зачем, казалось бы, той же Москве инспирировать давление на Анкару, в свете их значительного сближения в последнее время? "Теория заговора", конечно же, не самое благодарное занятие. Но, тем не менее, хочется отметить, что новые веяния в международной политике говорят о том, что государства зачастую сотрудничают в одних сферах, невзирая на имеющиеся противоречия в других. Так, взаимовыгодное экономическое сотрудничество и близость интересов России и Турции в Сирии, вовсе не отменяют их соперничество за влияние на Южном Кавказе. Гипотетически, "рука" Вашингтона тем более вероятна, ввиду резкого возрастания напряженности в его отношениях с Анкарой.

Готов ли Ереван в угоду чьим-то интересам, как говорится, наступить себе на горло - отменить "цюрихские протоколы", от которых, во многом, зависит будущее страны? Трудно сказать определенно. Во всяком случае, понятно, что судьба государства беспокоит продажный армянский официоз лишь в последнюю очередь. Ясно и то, что крайне беспринципное армянское руководство, готовое безоговорочно подчиняться любому внешнему управлению, совершенно непреклонно относительно двух материй.

Власть и деньги - два божества, которым истово поклоняется "верхушка страны". Все их благосостояние напрямую зависит от того, могут ли они удерживать власть или нет. Ведь их уход с политической арены безусловно влечет за собой неудобные вопросы, а то и судебное преследование с последующей "экспроприацией экспроприаторов". С этой точки зрения, логика армянской элиты совершенно очевидна. Продолжающееся ограбление страны и вся их власть существуют лишь до тех пор, пока социум отравлен страхом и ненавистью к туркам, к которым они, безусловно, причисляют и азербайджанцев.

Для нечистоплотных правителей Армении развитие страны, укрепление государства, армянская национальная идея, как и благосостояние народа, весьма далекие от их клептократического мирка и в общем-то довольно умозрительные вещи, которые хороши лишь для политической демагогии и нагнетания ура-патриотизма.

А вот фактическая нормализация отношений с Турцией и урегулирование карабахского конфликта означают политическую смерть режима и прекращение их доступа к огромным средствам и ресурсам. Поэтому, если для государства Армения и его народа похороны "цюрихских протоколов" являются невосполнимой утратой, то их реализация, параллельно с карабахским урегулированием, - неминуемая смерть для карабахского клана, узурпировавшего власть. Неудивительно, что "цюрихские протоколы", в глазах Саргсяна и его людей - не более чем мелкая фишка в дипломатической игре. Такую и проиграть не жалко, а там, как говорится, и трава не расти...

Р.Рахибоглу