Что общего в интересах Азербайджана и России? - ДЕТАЛИ

Подводя итоги уходящего года по двусторонним отношениям России и Азербайджана, очевидно, что он был для обеих стран достаточно насыщенным и продуктивным с точки зрения торгово-экономического сотрудничества и стратегического партнерства.

Известный российский эксперт, доцент Института мировых цивилизаций Виталий Журавлев беседе с Day.Аz расставил важные акценты в приоритетных вопросах во взаимоотношениях сторон, а также высказал мнение относительно дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений в 2018 году.

Характер отношений

Отношения между Россией и Азербайджаном носят, уже традиционно, достаточно ровный, дружественный характер. Они не являются идеальными, поскольку страны руководствуются своими национальными интересами во внешней политике, которые не могут полностью совпадать. В то же время объективные предпосылки, такие как взаимовыгодная торговля, транспортная логистика, промышленность, фармацевтика, сельское хозяйство, строительство и т.д., создают необходимые условия для сотрудничества. К этому необходимо добавить гуманитарную сферу, культурные связи, сотрудничество в области образования, общее историческое прошлое, наличие большой азербайджанской диаспоры в России, трудовых мигрантов, развитие связей Азербайджана со многими российскими регионами.

Россия и Азербайджан заинтересованы в политической стабильности на Южном Кавказе, Каспийском и Черноморском регионах, на Ближнем Востоке. Это предполагает политическое сотрудничество, поддержание диалога на уровне президентов, министров иностранных дел, парламентских структур, органов исполнительной власти и т.д. В 2017 всё это так и делалось, каких-то особенных событий, которые резко выпадали из описанной колеи, на мой взгляд, не происходило.

Региональный бонус для Баку

Между Россией и Азербайджаном будет развиваться многоплановое двустороннее сотрудничество, в первую очередь, экономическое. Баку проводит внеблоковую и разновекторную политику в системе внешнеполитических координат, и это в Москве, полагаю, хорошо осознают.

Интересное направление может возникнуть в случае реального складывания регионального блока Тегеран - Анкара - Москва со стратегической перспективой подключения Пекина. С точки зрения евразийской экономической интеграции и региональной безопасности, это весьма перспективно.

Тогда Баку может принять в этом важное участие в силу своего геополитического положения. Но, с другой стороны, известно, что в указанном треугольнике отношения сторон не совпадают идеально. Так что взаимодействие здесь будет носить в обозримом будущём пока фрагментарный и конъюнктурный характер.

О позиции РФ по Карабаху

В политических российско-азербайджанских контактах тема Нагорного Карабаха будет продолжать превалировать. При этом Азербайджан будет ожидать от России некоего давления на Армению, чтобы добиться определённых подвижек в решении вопроса.

В свою очередь Армения будет добиваться от России безусловной поддержки её позиции как стратегического военно-политического союзника, но, полагаю, Москва в данном вопросе будет продолжать занимать нейтральную равноудалённую позицию по отношению к обеим сторонам конфликта.

Что с МГ ОБСЕ?

Что касается изменения Минского формата, то он действительно часто критикуется. Есть идеи по его изменению, например, через привлечение Ирана, Турции и даже Китая. Можно предложить и других посредников. Но надо понимать, что расширение числа участников переговорного процесса может привести к осложнению ситуации. Ведь посредники имеют и свои собственные интересы на Южном Кавказе.

Пример Сирии, кстати, показывает, как сложно найти компромисс, когда участники переговоров имеют различное видение политического процесса. Так что обратной стороной расширения формата переговоров по Нагорному Карабаху может быть не столько появление новых креативных вариантов урегулирования, сколько перспектива интернационализации и расширения конфликта. Так что состав Минской группы лучше не менять, а интенсифицировать саму работу в рамках существующего формата.

Матанат Насибова